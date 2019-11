Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ilmoittaa blogissaan olevansa tyytyväinen siihen, että aktiivimalli jää historiaan. Aktiivimalli oli Juha Sipilän (kesk) hallituksen uudistus. Kokoomus oli mukana Sipilän hallituksessa.

Kauman mukaan aktiivimallin tarkoitus oli hyvä, mutta toteutus huono. Hän pohtii, mikä aktiivimallin vaikutus olisi ollut, jos se olisikin alun alkaen rakennettu toisin päin.

”Poikkeuksellisen suuresta aktiivisuudesta olisi saanut viiden prosentin lisän työttömyysturvaan tai jopa enemmän”, Kauma pohtii.

LUE MYÖS:

Monen muun poliitikon tavoin Kauma ottaisi mallia Tanskasta, jossa työvoimapalveluihin on panostettu paljon enemmän kuin Suomessa.

”Meidän pitääkin nyt tehdä Suomelle soveltuva palvelumalli, jossa jokainen työtön saa heti oman tukihenkilön, jonka kanssa hän käy säännöllisesti läpi oman työnhakutilanteensa. Ensimmäinen keskustelu pitää käydä jo samalla viikolla työttömäksi jäämisestä”, Kauma kirjoittaa.

Esillä on ollut myös työttömyysturvan porrastaminen siten, että työttömyysturvan taso olisi aluksi korkeampi kuin nykyään, mutta se laskisi työttömyyden jatkuessa.

”Tanskassa työttömyysturva on myös porrastettu. Alkuvaiheessa saa enemmän rahaa kuin myöhemmin. Meilläkin on toki esitetty ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, mutta ilman näitä tukitoimia. Tästä en ole yhtään innostunut. Siinä olisi taas kerran kyse samanlaisesta työttömien kurittamisesta kuin aktiivimallissakin. Meidän on ensin saatava toimivat ja kattavat palvelut ja sitten vasta siirryttävä ansioturvan porrastamiseen, jos siihen ylipäänsä mennään. Ei toisin päin”, Kauma kirjoittaa.

Kauman edustama kokoomus on esittänyt työttömyysturvan porrastamista. Kokoomus esittää työllisyysohjelmansa jälkimmäisessä osassa myös työttömien henkilökohtaisen palvelun lisäämistä.

”Henkilökohtaista palveluja työttömälle voi organisoida monella tavalla, ja yksi tapa on selvittää työttömyyskassojen mahdollisuuksia ottaa näitä tehtäviä vastaan. Nehän tuntevat jäsenensä jo pitkältä ajalta. Itse esimerkiksi kuulun IAET-kassaan, joka tietää varmasti paremmin ekonomien tilanteen kuin TE-toimisto. Toinen vaihtoehto on hyödyntää enemmän yksityisiä konsulttitoimistoja, jotka taas tuntevat työnantajakentän. Työllistäjän tai konsultin työllistämispalkkio voisi olla suurempi, mitä nopeammin hän saisi omalla henkilökohtaisella vastuullaan olevan työttömän työnhakijansa uusiin hommiin”, Kauma kirjoittaa.

LUE MYÖS: