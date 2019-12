Ulkoministeriön ja poliisin varautumiseen liittyviä dokumentteja on vuodettu medialle.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen pitää al-Hol-kysymykseen liittyviä tietovuotoja vakavana ilmiönä.

Viranomaisten varautumisesta al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen on tihkunut tietoja julkisuuteen, kun media on saanut haltuunsa muun muassa ulkoministeriön toimintaan liittyviä aineistoja. Entinen kansanedustaja Parviainen ottaa vuotoihin kantaa Twitterissä.

”Julkisuudessa olleiden tietojen ja alhol-uutisoinnin perusteella valtionhallinnosta on vuodettu toistuvasti viranomaisten turvaluokiteltua, salassa pidettävää varautumisaineistoa”, hän kirjoittaa.

”Kyseessä on rikos, joka vaarantaa pahimmillaan kansallista turvallisuutta ja ihmisten terveyttä.”

Parviaisen näkemystä tukee Twitterissä myös hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, joka pitää virkamiesten vuototoimintaa huolestuttavana.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi keskiviikkona Yle Uutisten uutisoimaa asiakirjaa koskien "Operaatio Korpea", jonka puitteissa on Ylen mukaan suunniteltu halukkaiden suomalaisten tuomista kotimaahan Syyrian al-Holin leiriltä. Kyseessä on salassa pidettävä poliisin omaan varautumiseen liittyvä suunnitelma, mutta poliisihallitus on Kolehmaisen mukaan ollut mukana ulkoministeriön vastuulla olevassa al-Hol-suunnittelussa.

