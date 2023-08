Valko-Venäjä on tarjonnut kuvan leirin lähellä Tselin kylää Wagnerin käyttöön.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka saattaa käyttää Wagner-palkkasoturiryhmää perustana Valko-Venäjän omalle sopimusarmeijalle, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Eilen tiistaina Lukašenka ilmaisi, että hän pyrkii säilyttämään Wagnerin Valko-Venäjän armeijan osana käyttämällä kokeneita Wagner-taistelijoita aktiivisemmin sopimusarmeijan luomiseen, ISW kertoo. Tarkempia yksityiskohtia Lukašenka ei kuitenkaan kertonut.

ISW:n mukaan Valko-Venäjällä ei tällä hetkellä ole sopimusarmeijaa tai sen tyyppistä rakennetta.

Valkovenäläinen tarkkailuryhmä Hajun raportoi, että Valko-Venäjälle saapui tiistaina neljästoista saattue palkkasotilasryhmä Wagnerin joukkoja.

Hajunin mukaan noin 15 auton saattue kulki tiistai-illalla M5-maantietä kohti leiriä Tselin kylässä Valko-Venäjän keskiosissa.

