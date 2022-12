Venäjän aloittama sota Ukrainassa näyttää jatkuvan vielä pitkään, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

”Valitettavasti näyttää siltä, että saamme varautua siihen, että siinä vielä kestää. Ei siinä tällä hetkellä loppua näy”, Kaikkonen totesi keskustan järjestämässä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilaisuudessa aamulla.

Kaikkonen toivoo, että Ukrainaan saataisi edes jonkinlainen joulurauha aikaiseksi.

”Synkältä näyttää, ja todella on syytä varautua siihen, että vielä pitkään kestää, ennen kuin tuo kurja ja onneton sota on ohi.”

Kaikkonen on jäämässä pariksi kuukaudeksi perhevapaalle tammikuussa, ja häntä tulee tuuraamaan keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Mikko Savola.

Keskusta on päivittänyt vuosi sitten julkistetun ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjauksensa ja muun muassa esittää Naton arktisen osaamisen ja koulutuskeskuksen perustamista Suomeen. Keskusta myös suhtautuu avoimesti Naton tukikohdan perustamiseen Suomeen.

Turkissa rakentava tapaaminen

Ministeri Kaikkosen mukaan on vain ajan kysymys, että Suomi pääsee Naton jäseneksi. Ratifiointi puuttuu vielä kahdelta Nato-maalta, Unkarilta ja Turkilta. Unkarin parlamentin odotetaan ratifioivan Suomen ja Ruotsin jäsenyyden helmikuussa. Turkin aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

Kaikkonen vieraili Turkissa viime viikolla. Tapaamisen henki oli hänen mukaansa ”aivan hyvä ja aivan rakentava” ja nyt ratifiointi on ”ehkä jopa muutaman pykälän lähempänä”, vaikka matkaa siihen näyttää silti Kaikkosen mukaan vielä olevan. Asiassa tarvitaan kärsivällisyyttä, ministeri totesi.

Kaikkosen mukaan Turkki haluaa vakuutuksia siitä, että Suomi on sitoutunut riittävällä tavalla terrorismin vastaiseen taisteluun.

Nato saattaa tiukentaa tätä tavoitetta

Ministeri arvioi, että Nato voi hyvinkin tiukentaa tavoitettaan, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi käyttää puolustusmenoihin vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Kaikkonen uskoo, että tästä saattaa tulla pikemminkin edellytys, johon Nato-maiden on päästävä. Jos nyt kaksi prosenttia on joillekin maille nyt katto, saattaa olla, että ”katto muuttuu lattiaksi”, Kaikkonen ennakoi omana arvionaan.

”Kun Naton huippukokous on Vilnassa ensi kesänä ja tämä maailman tilanne on mikä on, aika tuulinen eikä se nyt näytä ihan heti tästä rauhoittuvankaan valitettavasti, niin oma arvioni on, että Nato tulee tiukentamaan tätä – tai sanotaan näin, että Nato voi hyvinkin tiukentaa tätä tavoitetta.”

Suomi ylittää kahden prosentin tavoiterajan lähivuosina pitkälti puolustushankintojensa takia, mutta siitä jäädään vuosikymmenen loppupuolella, jos uusia päätöksiä ei tehdä. Hän itse ajattelee, että Suomen tulisi päästä kahteen prosenttiin myös vuosikymmenen lopulla.