Keskustelu Nato-jäsenyydestä on viime kuukaudet ollut vilkasta Suomessa, ja samalla esillä on jälleen ollut kansanäänestyksen mahdollinen rooli prosessissa. Presidentti Sauli Niinistö on kannattanut kansan mielipiteen selvittämisestä laajalla mielipidetiedustelulla, jossa ”ei olla kaukana kansanäänestyksestä”.

Mutta miten kansanäänestys toteutettaisiin, jos poliittinen tahto Nato-jäsenyyden edistämiseen ja kansan äänestyttämiseen olisi?

Oman näkemyksensä esittelee Uuden Suomen haastattelussa ulkoministeriön kokenut virkamies, entinen suurlähettiläs Jarmo Viinanen, joka johti Tarja Halosen aikana presidentin kansliaa. Hän hakisi kansanäänestykseen mallia suoraan EU-kansanäänestyksestä, joka järjestettiin lokakuussa 1994. Silloin kansalle esitettiin kysymys: "Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?”.

Viinasen mukaan Nato-kansanäänestyksen ainoa toteuttamiskelpoinen ajankohta olisikin neuvotteluprosessin lopussa, aivan kuten EU-kansanäänestyksessä. Ennen neuvotteluprosessia ei äänestää voitaisi, Viinanen katsoo, koska ilman neuvottelutulosta ei tiedettäisi, mistä äänestettäisiin. Ennen tätä presidentin ja hallituksen tulisi yhdessä päätyä Nato-jäsenyyden kannalle ja aloittaa prosessi, ja eduskunnan antaa valtuus neuvotteluille.

Viinanen on esitellyt Twitterissä Nato-prosessin neliportaisen mallinsa.