Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka katsoo, että suomalaisten puoluejohtajien yhteisenä velvollisuutena on esittää tasavallan presidentti Sauli Niinistölle Nato-jäsenyyden määrätietoista edistämistä ripeässä tahdissa.

”Eduskunnan pitää nyt ryhdistäytyä ja ottaa aloite. Puolueiden johtajien velvollisuus on selvittää Nato-jäsenyyden kannatus omissa riveissään, ja rohkaista epäilijöitä näkemään, millaisen vaaraan Venäjän sotakiihkoilu on johtanut myös Suomen. Heidän pitää huolehtia myös siitä, että poliittisen järjestökentän kaikilla tasoilla on ajantasaista faktatietoa siitä tilanteesta, johon olemme joutuneet”, Tarkka kirjoittaa Facebookissa.

Hän sanoo suoraan, että ilman Naton turvatakuuta toimiva Venäjän rajanaapuri on ”vapaata riistaa” Kremlille.

”Tuumaustaukoon ei nyt ole aikaa. Suomessa pitää oppia tilanteen lukutaito. Nyt kannattaa miettiä, mitä se oikein tarkoittaa, että sodan sytyttyä Euroopan sydämessä Nato kutsuu huippuluokan palaveriinsa liittokunnan ulkopuolelta Euroopan unionin, Ruotsin ja Suomen. Siinä on Suomelle mahdollisuuden ikkuna, jota ei saa päästää sulkeutumaan. Muuten olemme yksin kylmässä.”

Huippukokoukseen osallistunut Sauli Niinistö kertoi perjantaina, että kokouksessa linjattiin puolustusliiton sisäisen MSI-tiedonvaihtoyhteistyön ”avaamisesta” Suomelle ja Ruotsille yksittäistapauksissa.

Kutsu Britannialta?

Niinistön mukaan hän ei nostanut kokouksessa esiin Suomen Nato-jäsenyyttä. Häneltä kysyttiin myös spekulaatioista, että kokouksessa olisivat esillä Suomen ja Ruotsin jäsenprosessit ja mahdolliset siihen liittyvät turvatakuut. Niinistö kuittasi asian toteamalla, että turvatakuut ovat Naton sisäinen järjestelmä ja ”ne pysyvät siellä”.

LUE TARKEMMIN:

Kokoomuksen aluevaltuutettu ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu sekä Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen julkaisi perjantai-iltana yhteisen tiedotteen Britannian parlamentin jäsenen ja Britannian konservatiivipuolueen entisen varapuheenjohtajan Andrew Rosindellin kanssa ehdottaen Suomen ja Ruotsin kutsumista nopeasti Naton jäseneksi.

Ahonen on parhaillaan Britannian konservatiivipuolueen vieraana Lontoossa. Hänen mukaansa johtavien brittipoliitikkojen yhtenäinen viesti on, että Suomen paikka on Natossa, ja Britannian tulee olla aloitteellinen Suomen Nato-jäsenyydessä.

Ahonen ja Rosindell esittävät yhteisessä julkilausumassaan, että Britannian tulee kutsua ainoat JEF-maat jotka eivät kuului Natoon, eli Suomi ja Ruotsi, heti Naton jäseniksi.

"Suomi ja Ruotsi ovat Britannian sekä muiden Nato-maiden keskeisiä liittolaisia. Arvostamme Suomen ja Ruotsin panosta JEF-liittoumassa. Britannian parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä tulen esittämään Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi", Rosindell sanoo.

Ahonen varoittaa, että Venäjän aggressio tuskin päättyy hyökkäykseen Ukrainaan.

"Suomen valtion lisäksi kuntien ja maakuntaliittojen tulisi tukea Ukrainaa ja Ukrainan puolustautumista Venäjän hyökkäystä vastaan. Lisäksi Nato-optio on realisoitava juuri nyt”, hän sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: