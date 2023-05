Puolustustaistelua käyvän Ukrainan vastahyökkäyksen on jo pitkään odotettu alkavan. Toukokuisessa kuvassa ukrainalaisjoukkojen sotilas Donetskin alueella.

Ukrainan taistelu. Puolustustaistelua käyvän Ukrainan vastahyökkäyksen on jo pitkään odotettu alkavan. Toukokuisessa kuvassa ukrainalaisjoukkojen sotilas Donetskin alueella.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on tutkinut satoja satelliittikuvia selvittääkseen, mitkä alueet Ukrainassa Venäjä on linnoittanut erityisen vahvasti valmistautuessaan Ukrainan vastahyökkäykseen.

Kyse on pääosin juoksuhaudoista ja linnoituksista, joita Venäjä on rakentanut viime lokakuusta lähtien.

Ensimmäinen kohde on Krimin länsirannikko. Venäjän puolustusrakennelmia on noussut 25 kilometrin matkalle. Kyse saattaa joidenkin asiantuntijoiden mukaan olla myös varotoimesta eikä se välttämättä kerro siitä, että Venäjä odottaa Ukrainan vastahyökkäystä mereltä.

Toiseksi BBC mainitsee pienen Tokmakin kaupungin, joka sijaitsee keskeisen kulkuväylän varrella Kaakkois-Ukrainassa. Alueelle on BBC:n mukaan kaivettu juoksuhautojen verkosto.

Kolmantena kohteena on valtatie E105 ja neljäntenä kohteena BBC mainitsee Mariupolin pohjoispuolella sijaitsevan Rivnopilin.

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu länsimaissa pitkään. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenilta kysyttiin asiasta lehdistötilaisuudessa sunnuntaina.

Biden totesi, ettei hän aio kertoa tietojaan julkisuuteen. Hän kuitenkin kertoi Yhdysvaltojen ja Nato-liittolaisten tietävän Ukrainan joukkojen määrän ja kunnon. Liittolaisilla on Bidenin mukaan myös odotus siitä, mikä on Ukrainan joukkojen todennäköinen menestys.

Biden kuitenkin painotti, että mitään ei tiedetä varmasti, sillä sota on epävarmaa.

Bah’mutin tilanteesta on viikonloppuna käyty vilkasta keskustelua, kun Venäjän mukaan kaupunki on nyt sen hallussa. Biden totesi, että Bah’mut on tuhottu kaupunki, mutta ukrainalaiset ovat onnistuneet liikkumaan asemiin, joista ukrainalaisjoukot ovat pystyneet ympäröimään venäläisiä, myös palkkasotilasyhtiö Wagnerin sotilaita.