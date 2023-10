Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok) on huolissaan Venäjän kiihtyvästä asevarustelusta. Hän katsoo Venäjän olevan siirtymässä sotatalouteen ja muistuttaa, että maa on päättänyt käyttää ensi vuonna aseistautumiseen lähes 40 prosenttia valtion budjetistaan.

Kopran mukaan samaan aikaan Euroopan toimet varusteluun vastaamiseksi ja Ukrainan tukemiseksi eivät ole riittäviä.

”Suomen ja länsimaiden on voimakkaasti nostettava teollista kykyään tuottaa puolustusmateriaalia jo tähän asti tehtyjen toimien lisäksi. Näin voimme auttaa Ukrainaa sekä ylläpitää omaa puolustustamme tasolla, joka luo riittävän kynnyksen ehkäistä hyökkäykset tänne. Suomen omasta puolustuksesta emme voi tinkiä nyt tai tulevaisuudessa”, hän kommentoi tiedotteessaan.

”Suomalainen puolustusteollisuus toimii realistisesti ja on tehnyt merkittäviä investointeja kapasiteetin nostamiseksi. Tuotantokykyä on kasvatettava edelleen. Materiaalituotanto on saatava sellaiselle tasolle, että tuotantomäärät ovat vertailukelpoisia hyökkääjämaan tuotannon kanssa”, Kopra jatkaa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja sanoo, että suomalainen teollisuus on tehnyt parhaansa ja investoinut omat riskirajansa täyteen. Lisäkapasiteetin luominen edellyttää hänen mukaansa valtiolta apua, erityisesti tilauksia.

”Tämän päivän maailmassa merkittäviä kauppoja on erittäin vaikea saada, ellei toimittajamaa ole valtiotasolla itse sitoutunut siihen, että kaupat toteutetaan sovitun mukaisesti. Valtion sitoutuminen toimituksiin edes jollain tasolla tuo uskottavuutta ja jatkuvuutta vientiponnisteluihin. Siksi myös Suomessa kannattaisi miettiä, kehitettäisiinkö vientikauppaa varten niin sanottu G2G-myyntimalli (Government To Government) eli toimintatapa, jolla valtio osallistuu puolustustarvikkeiden vientikauppoihin.”

