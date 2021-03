Itävallassa on todettu veritulppia Astra Zenecan koronarokotteen saaneilla.

Haittavaikutus? Itävallassa on todettu veritulppia Astra Zenecan koronarokotteen saaneilla.

Itävallan viranomainen keskeytti yhden Astra Zenecan koronarokote-erän käytön sen jälkeen, kun kahdella tästä erästä rokotuksen saaneella ilmoitettiin veritulppa. Näistä toinen henkilö menehtyi, toinen on toipumassa.

Maaliskuun 9. päivään mennessä samasta rokote-erästä oli ilmoitettu kaksi muutakin veritulppiin liittyvää tapausta, kertoo Fimea.

Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että rokote olisi aiheuttanut nämä haitat. Sama rokote-erä, jossa on miljoona annosta, on ollut käytössä 17 EU-maassa. Kyseinen rokote-erä ei ole ollut käytössä Suomessa. Vaikka laatuun liittyvä poikkeama tässä rokote-erässä on epätodennäköistä, tämäkin asia tutkitaan.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi tähän kyseiseen rokote-erään liittyviä tapauksia sekä laajemminkin veritulppiin liittyviä ilmoituksia. Tämän hetkisen tiedon mukaan veritulppatapaukset eivät ole rokotetuilla sen yleisempiä kuin rokottamattomilla.

EU:ssa on ilmoitettu 22 veritulppatapausta noin kolmella miljoonalla Astra Zenecan koronarokotteen saaneella.

Fimean mukaan EMA tiedottaa arvioinnin etenemisestä jatkossa lisää.

Fimeasta kerrottiin alkuviikosta Uudelle Suomelle, että Astra Zenecan rokote ei ole tällä hetkellä huolenaihe Fimealle. Rokotteen aiheuttamat haittavaikutukset ovat samantyyppisiä kuin muilla koronarokotteilla.

Tanska puolestaan keskeyttää Astra Zenecan valmistaman koronavirusrokotteen käytön, tiedottaa maan kansanterveysvirasto. Suomessa asiasta uutisoi muun muassa Iltalehti.

Syynä ovat tuoreet tiedot useilla Astra Zenecan rokotteella rokotetuilla henkilöillä todetuista veritulpista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen.

Iltalehden mukaan rokotukset Astra Zenecan tuotteella keskeytetään, jotta viranomaiset voivat selvittää tapausten mahdollista yhteyttä rokotteeseen. Viranomaisten mukaan he eivät voi vielä varmuudella todeta, liittyvätkö veritukokset jotenkin rokotteeseen.

Astra Zenecan rokotteen käyttö on jäissä Tanskassa ainakin kahden viikon ajan. Tämän jälkeen terveysviranomaiset arvioivat asiaa uudelleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronavirusinfektioon liittyy muita hengitystietulehduksia suurempi riski laskimotukoksiin, sillä koronavirusinfektio aktivoi hyytymisjärjestelmää.

