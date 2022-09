”Edessämme olevat haasteet ovat kytköksissä toisiinsa. Venäjä käy julmaa sotaa Ukrainassa. Sodan heijastusvaikutukset ovat jo nyt kauaskantoiset ja vakavat. Ne pahentavat kansainvälisen yhteisön jo kohtaamia ongelmia”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi tiistaina puheessa YK:n yleiskokoukselle.

Tunnelmat ovat tällä hetkellä Niinistön oman presidenttikauden vakavimmat, presidentti arvioi suomalaismedialle YK:n yleiskokoussalin ulkopuolella ruusutarhassa.

Entistäkin vakavammaksi tunnelman YK:n korkean tason viikolla tekevät uutiset Venäjän suunnitelmista liittää lähipäivien aikana Ukrainan alueita itseensä tekaistujen kansanäänestysten nojalla. Taustalla arvioidaan olevan Ukrainan armeijan menestys viime päivien ja viikkojen vastahyökkäyksissä. Venäjän arvioidaan mahdollisesti suunnittelevan liikekannallepanoa.

Niinistön mukaan kansanäänestyksillä Venäjä pyrkii luomaan näennäisen oikeudellinen aseman. Tämän näennäisen aseman turvin Venäjä voisi perustella puuttumistaan yhä voimallisemmin käynnissä olevaan sotaan. Hän ei vielä lähtenyt arvioimaan Venäjän mahdollista liikekannallepanoa.

”Pitkin kevään puhuttu alueellisen eskalaation vaarasta. Nyt selvemmin on tullut esiin myös laadullinen eskalaatio, eli kovemmat järeämmät aseet”, Niinistö totesi suomalaismedialle.

”Ukraina on edistynyt ja yllättävänkin tehokkaasti, mutta mitään ei ole vielä ratkaistu. Olemme tilanteessa, jossa Venäjä ja Vladimir Putin on laittanut pokeritermein all-in. Se on tietysti hyvin kohtalonomaista. Tarkoitan all-inillä esimerkiksi Venäjän tulevaisuutta ja taloudellista tulevaisuutta.”

Niinistön mukaan ei ole odotettavissa, että New Yorkissa olisi tällä viikolla luvassa neuvotteluja Venäjän kanssa Ukrainan sotatilanteen tilanteen liennyttämiseksi.

Maailmaa koettelee kolmoiskriisi

Puheessaan Niinistön totesi, että maailmaa koettelee nyt energian-, elintarviketurvan- ja rahoituksen kolmoiskriisi, joka osuu erityisen raskaasti haavoittuvassa asemassa oleviin maihin.

”Tämä hetki on todella tärkeä vedenjakaja. Kokoonnuttuamme yhteen, meillä on oivallinen tilaisuus käydä vuoropuhelua ja löytää ratkaisuja. Kansainvälinen yhteisö voi ja sen tulee vahvistua näistä kriiseistä”, Niinistö jatkoi.

Puheessaan Niinistö toi esiin Suomen näkemyksen, jonka mukaan Venäjän voimankäyttö Ukrainassa rikkoo räikeästi YK:n peruskirjaa. Hänen mukaansa Ukraina käyttää sille kuuluvaa oikeutta itsepuolustukseen ja tekee sen viimeisimmistä raporteista päätellen ihailtavalla rohkeudella, voimalla ja tehokkuudella.

”Kyseessä on hyökkäys, kuten tämä yleiskokous on sen määritellyt.”

Fakta YK:n korkean tason viikko YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko tuo vuosittain New Yorkiin suuren määrän valtioiden johtajia, järjestöjä ja yrityksiä ympäri maailman. Tämän vuoden teemoina ovat solidaarisuus, pitkäjänteisyys ja tiede. Pandemian hellittäessä viikolle odotetaan jälleen suurta määrää osallistujia muutaman koronavuoden jälkeen. Suomesta New Yorkiin matkustavat tasavallan presidentti Sauli Niinistö , ulkoministeri Pekka Haavisto sekä ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari . Komissaari Jutta Urpilainen saapuu myös New Yorkiin. Niinistö pitää Suomen puheenvuoron yleiskokouksessa näillä näkymin tiistaina alkuillalla Suomen aikaa. Presidentin odotetaan puheenvuorossaan toistavan Suomen kannan, jonka mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on YK:n peruskirjan vastainen ja uhkaa vakavasti kansainvälistä turvallisuusjärjestystä. Suomen valtionjohto tapaa viikon kuluessa kahdenvälisesti useiden maiden edustajia. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden puhuu yleiskokouksessa keskiviikkona. Keskiviikkona kuullaan myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn videopuhe.

Maaliskuussa kaikkiaan 141 YK:n 193 jäsenmaasta äänesti yleiskokouksen päätöslauselman puolesta, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuomittiin ja vaadittiin Venäjää vetäytymään kaikilta Ukrainan alueilta. Viisi äänesti sitä vastaan ja 35 maata pidättäytyi äänestämästä, länsimaille vastavoimaa kokoava Kiina ja ase- ja energiakauppa Venäjän kanssa käyvä Intia merkittävimpinä.

Niinistö arvioi puheen jälkeen tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että kevään massiivinen tuki Ukrainalle olisi jollain tavalla muuttumassa.

”Emme ehkä aina ole samaa mieltä. Yhteinen velvollisuutemme on kuitenkin ylläpitää kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä. Emme voi hyväksyä, suvaita tai normalisoida vakavia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia”, Niinistö sanoi.

Presidentti kiitti pääsihteeriä Antonio Guterresia ja Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania työstä Ukrainan viljakuljetuksien jatkumista koskeneessa sopimuksessa.

”Maailmanlaajuinen ruokakriisi oli tosiasia jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Maailmassa yli 800 miljoonaa ihmistä eli jatkuvassa nälässä. Sota pahentaa tätä katastrofia entisestään.”

”Ilmastonmuutos eksistentiaalinen uhka”

Ukrainan ohella Niinistön puhe nosti esiin huolia ruokaturvasta, ilmastokriisistä ja ihmisoikeuksista, painotti asevalvonnan tärkeyttä suurvaltasuhteissa ja vetosi globaaliin yhteisöön solidaarisuuden puolesta.

Tänä vuonna on nähty äärimmäistä kuivuutta ja helleaaltoja eri puolilla maailmaa. Viimeisin pysäyttävä uutinen on Pakistanin tulvat, joiden aiheuttaman katastrofin laajuus ei ole vielä täysin selvillä.

”Nämä eivät ole yksittäisiä tai paikallisia tapahtumia. Ne ovat jälleen kerran muistutus siitä, että ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle. Olemme hyvin vaarallisten käännekohtien kynnyksellä”, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan maailman on muutettava kurssiaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Lisäksi on autettava eniten kärsiviä maita, joilla on vähiten resursseja käsitellä ilmastonmuutoksen uhkaa.

”Haluan myös korostaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja taloudesta huolehtiminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet luoda työpaikkoja, innovaatioita ja talouskasvua”, hän jatkoi.

Niinistö lisäksi kiitti puheessaan tuesta Suomen jäsenyydelle YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Suomi valittiin neuvostoon viime vuoden syksyllä kolmen vuoden kaudeksi. Suomi tukee vakaasti Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä kaikkien vakavien ihmisoikeusloukkausten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten tutkinnassa, hän painotti.

”Konfliktien määrä maailmassa on suurin sitten toisen maailmansodan. Neljäsosa ihmiskunnasta elää konfliktien koettelemissa maissa. Emme saa jättää huomiotta tai unohtaa Afganistania, Myanmaria, Syyriaa, Jemeniä ja muita maita, joissa ihmisoikeudet tai ihmisarvoisen elämän edellytykset ovat uhattuina.”

Niinistön mukaan toisiinsa kytkeytyvät maailmanlaajuiset haasteet osoittavat, että tarvitsemme enemmän kuin koskaan uutta sitoutumista monenvälisyyteen, jonka ytimessä on Yhdistyneet kansakunnat.

”Emme saa suhtautua välinpitämättömästi näihin moninaisiin kriiseihin tai vaipua apatiaan niiden edessä. Emme myöskään saa menettää toivoamme: meillä on vielä aikaa toimia”, Niinistö päätti puheensa.

Yleiskokous. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko tuo New Yorkiin valtionjohtajia ympäri maailmaa. Kuva: epa10194585

