Vuoden 1976 Lada 1200 on yksi Siperian Hummerin kahdeksasta klassikkoautosta.

Miltä kuulostaa elämysretki vuokra-Ladalla Uudenmaan kulttuurikohteisiin? Tai yö neuvostovalmisteisessa telttaperävaunussa? Entä Lada-tasting, lyhyt koeajo eri mallisilla itäautoilla?

Joissakin ihmisissä nämä ehdotukset herättävät traumoja ja häpeää, toisille taas ne ovat huumoria, historiaa ja nostalgiaa. Siperian Hummeri Oy luottaa, että nostalgiannälkäisiä riittää. Yritys on juuri aloittanut Ladojen vuokraus- ja elämysajelupalvelun Vantaalla.

Siperian Hummerin perustajalla Hannu Laurikaisella on virkamiestausta. Hän teki määräaikaisia töitä Brysselissä ja Suomessa ja oli pitkään haaveillut yrittäjyydestä. Hän aloitti yrittäjäkurssin vähän ennen koronapandemiaa. Se muuttui sitten etäopiskeluksi ja Laurikaisen hautoma liiketoimintaidea, kapselihotelli, vanheni käsiin.

Niinpä hän tarttui toiseen ideaan, jota oli jo vuosia pyöritellyt ja kehittänyt ”mielikuvitusyrityksenään”.

”Alun perin ajattelin että tämä olisi pikemminkin entisöintipaja, autojen korjaukseen ja oheistuotteisiin keskittyvä”, Laurikainen kertoo. Viime kesän aikana suunnitelma siirtyi Ladojen vuokraukseen.

”Vanhojen autojen vuokrausta ei Suomessa laajemmin tehdä. Autovuokraamot kyllä tarjoavat esimerkiksi hääautoja ja muuta, mutta ei ole yritystä, joka keskittyisi pelkästään klassikkoautojen vuokraukseen.”

Rakkaudesta Lada Nivaan

Laurikainen ryhtyi ostamaan Ladoja, aluksi omilla säästöillään. Neljän auton jälkeen hän neuvotteli pankkilainan.

”Siperian Hummeria aloin kehitellä rakkaudesta Lada Nivaan, nimi tulee siitä, Lada-maasturin lempinimestä”, Laurikainen sanoo.

”Ei ole ollut aikaa autoja edes harrastella, olen ollut uraputkessa, mutta nuoruudessa kavereiden kanssa pelleiltiin näillä vanhemmilla autoilla, oli Bemareita ja Fordeja. Itsellä ei ollut Ladaa, mutta kavereilla oli niitä kimppa-autoina. Silloin niiden arvo ei ollut juuri mitään. Niistä vaan haluttiin päästä eroon. Oli häpeä, jos perheellä oli Lada, kun muilla oli hienot länsiautot.”

Laurikainen on 38-vuotias ja on huomannut, että kaikilla samanikäisillä ja siitä vanhemmilla on paljon Ladaan liittyviä muistoja ja tunteita.

”Aika on kyllä kullannut muistot sikäli, että eihän ne autot yhtään sen paremmiksi ole tulleet vuosien saatossa, mutta ne alkavat olla jo sellainen hauska muisto.”

Ladat löytyivät Itä-Euroopasta. Laurikainen kertoo matkustaneensa korona-aikana ehkä enemmän kuin koskaan, rajoitusten puitteissa kuitenkin. Suomesta ne on suurelta osin hävitetty tai viety Venäjälle varaosiksi.

Suomen automarkkinapaikoilla esimerkiksi Lada Nivoja on myynnissä tällä hetkellä kymmenkunta, hintahaarukassa 1 900–6 900 euroa. Laurikainen kertoo nähneensä, että Virossa joku oli tarjonnut alkuperäiskunnossa olevasta Lada 1200:sta eli ”Nappisilmästä” 16 000 euroa.

”Alkaa olla harvinaista, että niitä on ylipäänsä ajokunnossa enää.”

Museo, jonka autoilla voi ajaa

Toistaiseksi Laurikainen on yksin vastuussa niin autojen rassaamisesta kuin yrityksensä markkinoinnistakin.

”Kaikkea en tietenkään itse tee, kun en ole automekaanikko. Tässä Mittatiellä on autokorjaamoyritys, jonka kanssa teen yhteistyötä.”

Nyt Laurikaisen hankkimat kahdeksan eri mallista ja ikäistä Ladaa seisovat ulkona Vantaan Kuninkaanmäessä mutta siirtyvät pian peltihalliin. Idea on, että ne ovat nähtävyys jo sinänsä, kuin museo – paitsi että autoilla voi myös ajaa.

Huhtikuun alusta alkaen Laurikainen on virallisesti yrittäjä. Joko Lada-palvelulle on kysyntää?

Tällä viikolla on muutama ajokeikka, ekat vuokraukset on varattu, yksi hääautovuokraus myös.

”Olen ihan otettu siitä. Toukokuusta alkaen on tarkoitus laittaa enemmän paukkuja markkinointiin.”

Yritys myös pyrkii verkostoitumaan ja kehittämään lähimatkakonsepteja. Autonvuokraaja voi esimerkiksi yöpyä tai ruokailla lähiseudulla maatilamajoituksessa – tai neuvostovalmisteisessa SKIF-telttaperävaunussa, jollaista Siperian Hummeri myös tarjoaa.

