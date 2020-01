Kuva: HUBERT DELANY / US ARMY HANDOUT

Iranin ja Yhdysvaltain välisen konfliktin kiristymisessä on nyt ”aito suuremman eskalaation vaara”, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, sotatieteiden tohtori Antti Paronen.

Paronen kommentoi Iranin viimeöistä iskua Twitterissä. Hän toteaa, että Iranin isku kohdistui suoraan Irakissa olevia yhdysvaltalaisia joukkoja vastaan Iranin oman ilmoituksen mukaan 22 ohjuksella.

”Isku on seurausta viimeaikaisesta tilanteen kiristymisestä, jossa molemmat osapuolet ovat aiemmin iskeneet toisiaan vastaan vain välillisesti. Viimeisin kärjistys oli isku kenraalimajuri Qassem Suleimanin henkilöä vastaa ja siitä seurannut Iranin vastatoimien valmistelu”, Paronen tviittaa.

Paronen olisi pitänyt odotettavampana, että vastaus Suleimanin surmaan olisi tullut Iranin liittolaisorganisaatiolta kuin suoraan maan asevoimilta.

”Näin ollen ollaan tilanteessa, jossa molemmat maat ovat iskeneet suoraan toistensa asevoimiin ja niiden edustajiin. Aito suuremman eskalaation vaara on siis olemassa. Seuraavaksi odotetaan Yhdysvaltojen vastausta. Näen mahdolliselle kehitykselle kaksi vaihtoehtoa.”

Ensimmäinen vaihtoehto on Parosen mukaan epätodennäköisempi niin sanottu de-eskalointi, mikä voisi tarkoittaa Yhdysvalloille pidättäytymistä voimankäytöstä, Lähi-idässä olevien amerikkalaisjoukkojen puolustusvalmiuden nostamista ja Iranille osoitettavaa julkista diplomaattista sovinnon elettä.

”Toinen vaihtoehto on sotilaallinen vastaisku, joka voidaan tehdä monella tavoin, mutta jonka ensimmäisenä tavoitteena lienee kiistää Iranilta kyky toimia lähialueellaan olevia yhdysvaltalaisia sotilaallisia kohteita vastaan. Tämä tarkoittaisi iskuja esimerkiksi Iranin ohjusjoukkoja ja ilmavoimia vastaan. Mikäli voimankäytössä halutaan mennä yhä pidemmälle, voidaan iskut ulottaa myös Iranin ilmapuolustusjärjestelmään, merivoimiin ja laajemmin esimerkiksi Iranin liittolaisorganisaatioihin.”

"Laajemmankin sodan merkit ovat ilmassa”

Paronen korostaa, että näin varhain on vaikea pohtia mahdollisia myöhempiä vaiheita kovinkaan konkreettisesti. Hän etsii osviittaa yhdysvaltalaisesta sotateoreettisesta ajattelusta ja viittaa John Wardenin luomaan kehämalliin, jonka avulla on tavattu hahmottaa yhdysvaltalaisen ilmasodan vaikuttavuutta. Siinä hahmotetaan vihollisyhteiskunta systeemisenä toimijana, jonka eri elementit ovat vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa.

”Tässä viisiasteisessa mallissa viholliseen isketään kaikille tasoille, asevoimiin, väestöön, infrastruktuuriin, kriittiseen tuotantoon ja yhteiskunnan johtoon. Tasoilla tunnistetaan kriittiset haavoittuvuudet pyrkimyksenä vihollisyhteiskunnan systeeminen romahduttaminen.”

Parosen mukaan nyt Yhdysvalloilla olisi tilaisuus pyrkiä korvaamaan Iranin hallinto Yhdysvalloille myötämielisemmällä johdolla, mutta eri asia on, tarttuuko se tilaisuuteen vai jäävätkö sen vastatoimet ainoastaan Iranin asevoimien tasolle, eikä iskuja edes uloteta esimerkiksi Iranin poliittista johtoa tai kriittistä infrastruktuuria vastaan.

”Mikäli viimeöinen ohjusisku jää ainoaksi Iranin korkean profiilin sotilaalliseksi vastatoimeksi yhdysvaltalaisia joukkoja vastaan, on edellä kuvattu Iranin systeeminen romahduttaminen verraten epätodennäköistä. Lähitunnit, -päivät ja -viikot osoittavat, jatkaako Iran sotilaallisia vastatoimiaan ja miten Yhdysvallat vastaa näihin. Yhtä kaikki, monet laajemmankin sodan merkit ovat ilmassa”, Paronen summaa Twitterissä.

Uusi Suomi ei tavoittanut Parosta keskiviikkona. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä kommentoida tilannetta illalla Suomen aikaa.

”Konfliktin kasvavassa sumussa”

Myös Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Mika Aaltola toteaa Twitterissä, että nyt on siirrytty suoran sotilaallisen toiminnan vaiheeseen, kun aiemmin on nähty ydinsopimuksesta luopuminen, sanktiot sekä Iranin iskut tankkereita ja saudeja vastaan.

”Kyseessä on osittain rationaalinen, kalkuloiva peli. Mutta myös irrationaalinen eskaloiva statuspeli, jossa kyseessä kansalliset kunniat. Logiikka on silloin erilainen. Yhdysvaltojen tarina on se, että Suleimanin surma liittyi välittömän iskun estämiseen. Jotain oli joka tapauksessa suunnitteilla, joka nyt saattoi toteutua”, Aaltola tviittaa.

Iranin tarina puolestaan on Aaltolan mukaan se, että Yhdysvallat kiihdytti ja Iran vastasi samalla mitalla. Hän arvioi, että välittömät tapahtumat tuntuvat olevan yhä enemmän ajureina, mutta samalla on hyvä nähdä kokonaiskuva.

”Eteenpäin mennään konfliktin kasvavassa sumussa”, Aaltola tviittaa.

Aaltola summasi tilannetta myös Ylen Ykkösaamussa tänään. Hän puhui sisäpolitiikan elementeistä, jotka liittyvät Iranin kunnianpalautuksen tarpeisiin. Iranin isku tulee hänen mukaansa johtamaan Yhdysvaltain puolelta toimenpiteisiin.

”Trump ei ole kovin halukas ollut suoriin sotilaallisiin toimenpiteisiin”, Aaltola sanoi Ykkösaamussa ja lisäsi, että toisaalta myös Yhdysvaltain kunnia on pelissä ja vaalivuosi käynnissä.

”Se on melko monimutkainen yhtälö, joka Trumpin täytyy nyt ratkaista”, Aaltola totesi Ykkösaamussa.

”Se, että ollaan siirrytty suoran sotilaallisen toiminnan tasolle, ei tietenkään ole positiivinen merkki vaan lähtölaukaus vähän uudelle tasolle.”

