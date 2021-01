Politiikan tutkija Johanna Vuorelma on kiinnittänyt huomiota perussuomalaisten Ossi Tiihosen tuoreeseen blogiin, jossa vihjataan vaalivilpistä kuntavaaleissa.

”Olen syksyn mittaan jututtanut ihmisiä mahdollisista vaalivilppitapauksista ja koonnut vapaaehtoista joukkoa kansalaisista tarkkailemaan mahdollisia vaalivilppitapauksia, tarkastamaan pöytäkirjoja sekä osallistumaan tarkastuslaskentaan. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut mukaan jo kymmenessä kunnassa, joten saamme aikaan vähintään jonkinlaisen otoksen asiasta”, Tiihonen kirjoittaa blogissaan.

Perussuomalaisten ehdokkaana vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ollut Tiihonen sanoo, että 1,4 prosenttia hänelle annetuista äänistä oli tuolloin ensin kateissa ja ne löytyivät tarkastuslaskennassa.

”Vaaliprosessissa on ainakin neljä osa-aluetta, jotka pitäisi tarkastaa kokonaan läpi: Kokonaisprosessi, ennakkoäänestys, varsinaisen vaalipäivän äänestys ja tietojärjestelmä. Käymissäni keskusteluissa epäilyksiä kohdistui lähinnä ennakkoäänestykseen. Miksi esimerkiksi PS kannatus on ennakkoäänestyksissä ollut pienempi kuin varsinaisena vaalipäivänä? Mikä siihen on syynä? En ole kuullut asiaan järkevää selitystä. Ehkä muutkin epäilevät vaalivilppiä ennakkoäänestyksissä ja äänestävät siksi varsinaisena vaalipäivänä, jossa paikalla on useiden puolueiden edustajia tarkkailemassa toisiaan? Kannattaisi ehkä tehdä näin tulevissakin vaaleissa”, hän kirjoittaa blogissaan.

Johanna Vuorelma pitää ilmiötä huolestuttavana, jos se yleistyy.

”Perussuomalaisten riveistä kylvetään epäluottamusta, että tulevissa kuntavaaleissa olisi vaalivilppiä. Vielä marginaalinen ilmiö, mutta entä jos tällainen lietsonta valtavirtaistuu puolueessa, joka on tällä hetkellä kannatusmittausten kärjessä”, hän kysyy Twitterissä.

Historian tutkija, vihreiden ehdokkaanakin ollut Oula Silvennoinen katsoo Vuorelman tviitistä syntyneessä keskustelussa, että sitä mukaa kun kansainvälisen äärioikeiston tematiikasta ja toimintatavoista ammentava puheenjohtaja Jussi Halla-ahon tyylinen perussuomalaisuus on ottanut vallan puolueessa, siitä ovat kadonneet käytännössä kaikki omaleimaiset, kansalliset piirteet.

”Ja tämä on ollut nähtävissä jo pitempään”, Silvennoinen huomauttaa.

Ylen perjantaina julkaisemassa gallupissa perussuomalaiset kasvatti kannatustaan prosenttiyksikön verran, mikä on mittauksen suurin muutos. Pääministeripuolue sdp on lisännyt suosiotaan lähes yhtä paljon. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, perussuomalaisia äänestäisi 21,9 prosenttia ja sdp:tä 21,4 prosenttia suomalaisista.

LUE LISÄÄ: