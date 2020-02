Valtion kehitysyhtiö Vake ­kertoo verkkosivuillaan omistuksistaan, jotka kohdistuvat viiteen yhtiöön.

”Vakella on taseessaan noin 2,3 miljardia euroa pääomaa, jotka muodostuvat valtio-omistajalta eduskunnan hyväksynnällä siirtämistä omistuksista”, ­yhtiö kertoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Alma Talentin analyytikko Ari Rajalan arvion mukaan Vaken omistusten arvohaarukka on­ kuitenkin 3–3,2 miljardia euroa.

Valtaosa Vaken omaisuuden ­arvosta on sen suuressa pörssi­noteeratussa Neste -omistuksessa, joka on 8,3 prosenttia yhtiöstä. Vaken omistamien Nesteen osakkeiden markkina-arvo on Helsingin pörssin maanantain päätöskurssilla 2 507 miljoonaa euroa. Lisäksi Vake omistaa alkoholiyhtiö Altiasta 36,2 prosenttia, ja niiden osakkeiden arvo on maanantain päätöskurssilla 109 miljoonaa euroa.

LUE SEURAAVAKSI:

Vake omistaa myös kolmea pörssin ulkopuolella olevaa yhtiötä. Vaken omistusosuus Posti Groupista on 49,9 prosenttia, energiayhtiö Vaposta 16,7 prosenttia ja viestintäkonserni Nordic Morningista 100 prosenttia.

Rajala on hyödyntänyt pörssin keskimääräisiä hinnoittelukertoimia listaamattomien omistusten arvonmäärityksessä. Rajalan arvion mukaan Vaken omistama osuus Posti Group -konsernista on arvoltaan on 300–500 miljoonaa euroa, osuus Vaposta 30–50 miljoonaa euroa ja osuus Nordic Morningista 10–30 miljoonaa euroa.

LUE SEURAAVAKSI:

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus perusti Vaken vuonna 2016. Vaken tarkoituksena oli, että valtion omistamista yhtiöistä saatavia myynti- ja osinkotuloja voidaan käyttää tehokkaammin uuden yritystoiminnan luomiseen. Sipilän hallituksessa istuneen kokoomuksen riveistä on arvioitu, että kyseessä oli Sipilän oma projekti, jolla tämä pyrki lisäämään omaa valtaansa.

Vaken toiminta eteni kivuliaasti, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 nolla euroa ja tappio runsaat miljoona euroa.

Valtioneuvoston kanslian sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama selvitysmies Jouni Hakala ehdotti selvityksessään viime syksynä Vaken toiminnan lakkauttamista silloisessa muodossaan ja pääoman palauttamista valtiolle.

Nyt kuitenkin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksella on uusia Vakeen liittyviä suunnitelmia. Valtioneuvoston kanslia on asettanut ministeriöiden välisen virkamiestyöryhmän suunnittelemaan Vaken pohjalta rakennettavan ilmastorahaston toimintamalli.

LUE SEURAAVAKSI: