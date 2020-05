Koronakriisi on lisännyt kunnoltaan vaatimattomien ja vuokriltaan edullisten lähiöasuntojen kiinnostavuutta vuokramarkkinoilla, kertoo Vuokraturva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tiedotteessa. Vuokraturva perustaa tietonsa Tilastokeskuksen tänään julkaisemiin tietoihin asuntojen vuokrakehityksestä alkuvuonna 2020.

”Tasokkaimpien ja vuokriltaan arvokkaimpien keskusta-asuntojen kysyntä taas on kriisin aikana laskenut, ja vuokria on jouduttu tarkistamaan alaspäin. Yleinen trendi on, että vuokra-asuntoa vaihdetaan nyt edullisempaan, ei kalliimpaan”, Metsola kirjoittaa.

Vuokraturva on havainnut, että asuntomarkkinoilla tänä keväänä lisääntynyt varovaisuus on yllättäen vaikuttanut kielteisesti eli hintaa laskevasti parhailla sijainneilla oleviin vuokra-asuntoihin ja myönteisesti halvemmilla paikoilla eli käytännössä kaupunkien lähiöissä oleviin asuntoihin.

”Tämä on näkynyt erityisen selvästi pääkaupunkiseudulla ja ollut Vuokraturvalle yllätys. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan näin äkillistä ja selvää muutosta ei nähty”, Metsola kirjoittaa.

Vuokra-asujia kiinnostavat entistä enemmän edulliset asunnot kehyskunnissa, kuten Keravalla, Järvenpäässä, Sipoon Söderkullassa ja Heinolassa, joka kuuluu Lahden työssäkäyntialueeseen.

”Tasokkaissa keskusta-asunnoissa hyvällä vuokralaisella on nyt valinnanvaraa, ja se näkyy kovimpien vuokrapyyntöjen taittumisena”, Metsola kirjoittaa.