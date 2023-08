RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Wickström sanoo, että hallitusohjelmassa on mukana monia RKP:lle tärkeitä asioita.

“Puolueemme kanta ei ole muuttunut sen jälkeen, kun käsittelimme asiaa heinäkuussa eduskuntaryhmässä ja myöhemmin puoluehallituksessa. Itse pohdin paljon sitä, mitkä ovat järkevimmät seuraavat askeleet Suomelle”, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Wickströmin mukaan kesän tapahtumat ovat vaikuttaneet RKP:n ajatuksiin vahvasti ja siksi puolue haluaa arvioida kokonaistilanteen vielä lähiviikkoina.

“Moni on toivonut meiltä nopeampaa toimintaa. Arvot ovat politiikan pohja ja tässä kohtaa on juuri siksi tarkkaa arvioida tilanne.”

Wickström korostaa, ettei RKP halua lakaista tapahtumia maton alle.

Wickström kommentoi tilannetta myös Helsingin Sanomien haastattelussa. Siinä hän sanoo, että tilanteesta ei pidä yrittää ottaa irti yksittäisiä poliittisia voittoja, vaan ajatella asiaa laajemmasta näkökulmasta.

”Meillä on valtiontaloudessa haasteita, sota Euroopassa, olemme itse menneet juuri Natoon mukaan, naapurimaassa Ruotsissa on vaikea tilanne, meidän pitää saada Ruotsi autettua mukaan Natoon. Lisäksi itse seuraan paljon sote-asioita ja siellä on todella paljon haasteita”, Wickström luettelee keskeisiä ongelmia.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi aikaisemmin tällä viikolla, että puolue tekee elokuun aikana kokonaisarvion siitä, jatkaako se hallituksessa.