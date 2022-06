Venäjä on saamassa haltuunsa Luhanskin alueella sijaitsevan Severodonetskin kaupungin, joka on viime ajat ollut sodankäynnin keskipiste Ukrainassa. Ukraina näyttää kuitenkin nyt myös tarkoituksella vetäytyvän kaupungista ja keskittävän voimiaan omaan vastahyökkäykseensä eteläisessä Hersonissa, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) katsauksessaan.

ISW:n mukaan Venäjä on keskittänyt voimansa hyvin kapealle alueelle itäisellä Donbassin alueella. Venäläisjoukkojen voimakas keskittyminen Severodonetskin ja koko Donbasin alueen haltuunottoon luo samalla ”haavoittuvuuksia” – ISW:n mukaan erityisesti Etelä-Ukrainassa sijaitsevalla Hersonin alueella, jossa Ukraina on aloittanut vastahyökkäyksen.

”Herson on kriittistä aluetta, koska se on ainoa paikka, missä venäläisjoukot pitävät hallussaan aluetta Dniprojoen länsirannalla. Jos Venäjä onnistuu säilyttämään vahvan otteen Hersonissa kun taistelut päättyvät, sillä on hyvä asema käynnistää uusi invaasio tulevaisuudessa. Toisaalta, jos Ukraina saa Hersonin takaisin haltuunsa, se on selvästi vahvemmassa asemassa puolustamaan itseään.”

ISW:n mukaan Venäjän luulisi täten haluavan erityisesti pitää kiinni Hersonin hallinnasta, mutta Venäjä on presidentti Vladimir Putinin johdolla valinnut toisin ja keskittää voimansa itäisen Ukrainan hyökkäykseen.

”Ukrainan menestyksekkään vastahyökkäyksen jatkuminen Hersonissa indikoi, että ukrainalaiskomentajat tunnistavat nämä realiteetit ja käyttävät hyväkseen Putinin valintojen luomia haavoittuvuuksia”, ISW analysoi.

Laitoksen mukaan Ukraina olisi voinut keskittää enemmän voimiaan Severodonetskin puolustamiseen, ja tätä on vaadittukin, mutta ukrainalaisjoukot ”näyttävät nyt vetäytyvän kaupungista ennemmin kuin taistelevan loppuun asti” sen hallinnasta. Tämä selittää myös Venäjän nopeaa etenemistä, uskoo ajatushautomo, joka pitää Ukrainan taktista ratkaisua järkevänä.

Venäläisjoukot hallitsevat jo noin 70 prosenttia Severodonetskista, joka on lähes täysin tuhoutunut venäläisten pommituksissa.

