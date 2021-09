Kaavoitus- ja rakentamislakia ei tule viedä eteenpäin nykymuodossaan, linjaavat C21-kaupunkien kaupunginjohtajat.

C21-kaupunginjohtajien verkostoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon johtajat.

Kyseessä on entinen maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka suuren mittaluokan uudistusta on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Jättipaketti lähetettiin juuri lausuntokierrokselle. Kaupunginjohtajat näkevät, ettei lakiesitystä voi viedä eteenpäin tilanteessa, jossa ”valmistelu on ajautunut poliittiseen umpisolmuun”.

”Pitkästä valmistelusta huolimatta lakiin liittyviä poliittisia ja sisällöllisiä ristiriitoja ei ole kyetty ratkaisemaan. Lopputuloksena on keskeneräinen lakiesitys, joka ei saavuta hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita”, kaupunginjohtajat katsovat tiedotteessaan.

”Mikäli merkittävät muutokset eivät enää ole mahdollisia, tarkoituksenmukaisinta olisi valmistelun keskeyttäminen kokonaan.”

Lisää byrokratiaa ja kustannusrasitusta

Johtajien mielestä lakiesitys ei sujuvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa, vaan pikemminkin lisää sitä ja samalla kuntien kustannusrasitusta. C21-kaupunkien mukaan valmistelun aikana ei ole selkiytynyt, miksi kaavoitus- ja rakentamislaki tulee uudistaa kokonaisuudessaan. Heidän mukaansa prosessien keventäminen on tarpeen, mutta laki on monin osin hyvä ja ajantasainen, eikä vaadi kokonaisuudistusta.

”Uudistuksen valmistelussa kokonaisuus tuntuu lisäksi unohtuneen tai ainakin siihen on kiinnitetty huomiota liian myöhäisessä vaiheessa. Tämän vuoksi uudistuksen vaikutuksia kunnille ja kuntataloudelle ei ole tunnistettu riittävällä laajuudella. Myöskään lain yhteisvaikutuksia lunastuslain ja luonnonsuojelulain uudistuksien kanssa ei ole selvitetty tarpeeksi.”

”Esityksen puutteena on lisäksi tarpeettoman yksityiskohtainen ja jäykistävä sääntely. Lakiesitys heikentää olennaisesti mahdollisuuksia soveltaa sitä joustavasti ja alueiden erilaiset tilanteet huomioon ottaen. Nykymuodossaan hyväksytty laki tarkoittaisi kaupungeille uusia tai entistä raskaampia menettelyitä, laajempia selvitysvelvoitteita ja merkittävää lisäresursointitarvetta.”

Tämä heikentäisi C-21-verkoston mukaan kaupunkien taloudellisia toimintaedellytyksiä ja kykyä vaikuttaa esimerkiksi alueiden elinvoimaisuuteen tai ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Ei pakkoja lakiin

Jos lakiuudistusta viedään yhä eteenpäin, esitystä tulisi kaupunginjohtajien mukaan viedä lähemmäksi nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia sekä pitää mukana valmistelussa esiin tulleet hyvät avaukset, kuten digitalisaation hyödyntäminen ja hiilineutraaliuden edistäminen esimerkiksi vähähiilisen rakentamisen kautta.

Johtajat eivät halua lakiin aiemmin vapaaehtoisuuteen pohjautuvia toimintatapoja, esimerkiksi pakollista kaupunkiseutusuunnitelmaa.

”Toimintaympäristössä ei myöskään ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, joka perustelisi sitä, miksi ELY-keskuksille palautettaisiin pitkälti niiden aiemmat kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämiseen liittyvät ohjaustehtävät.”

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat kannattavat uudistukselle asetettuja tavoitteita esimerkiksi kaavamonopolin ja kaavahierarkian säilyttämisestä, kaavaprosessien sujuvuudesta ja kuntien maapolitiikan vahvistamisesta. Esitys ei heidän nähdäkseen kuitenkaan lunasta hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita.