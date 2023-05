Ukrainan joukot ovat suorittaneet onnistuneesti rajattuja vastahyökkäyksiä Bah’mutin kaupungin ympäristössä. Venäjän taistelukykyyn liittyvät ongelmat, joita Ukrainan sotilaalliset hyökkäykset pahentavat, rajoittavat todennäköisesti huomattavasti Venäjän joukkojen kykyä puolustautua vastahyökkäyksiltä Bah’mutissa, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War kertoo tuoreessa raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän sotilasjohto on ilmeisesti sitonut tappioita kärsineitä joukko-osastojen osia jo valmiiksi heikentyneiden Wagner-joukkojen rinnalle. Tämä yhdessä johtamisongelmien kanssa todennäköisesti estää venäläisiä joukkoja toteuttamasta järkeviä puolustusoperaatioita.

Ukraina väittää Venäjän joukkojen vetäytyneen paikoin kaksi kilometriä poispäin Bah’mutista Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen ansiosta. Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi kertoi asiasta Telegram-päivityksessä keskiviikkona.

Myös ukrainalainen hyökkäysprikaati tiedotti, että Venäjän motorisoitu kivääriprikaati on paennut Bah’mutista. Asiasta kertoo ukrainalaislehti Kyiv Independent.

Jo aiemmin tiistaina venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin väitti julkaisemallaan videolla, että Venäjän armeijan sotilasyksikkö on paennut Bah’mutin taisteluita ja jättänyt Wagner-joukkojen sivustan ilman suojausta.

