Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti yhdysvaltalaisilta kehuja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisista näkemyksistä Stanfordin yliopistossa järjestetyssä paneelikeskustelussa.

Niinistö on yritysdelegaation kanssa parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa.

Stanfordin yliopiston paneelikeskustelussa Niinistö kertoi, että on tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin parisenkymmentä kertaa. Hän nosti myös esiin kolme erillistä tapausta, jolloin Venäjä on yrittänyt murentaa Suomen loukkaamattomuutta ja joihin hän itse on omien sanojensa mukaan ”reagoinut voimakkaasti” eli kuvainnollisesti lyönyt nyrkkiä pöytään.

Näistä ensimmäinen tapaus oli Venäjän asevoimien komentajan, kenraali Nikolai Makarovin puhe Suomessa vuonna 2012. Niinistö oli aloittanut tasavallan presidenttinä samana vuonna.

Makarov varoitti Suomea veljeilemästä puolustusliitto Naton kanssa. Puheesta puhkesi suuri kohu Suomessa. Julkisuudessa kerrottiin Niinistön keskustelleen puheesta Makarovin kanssa.

Nyt Niinistö kuvaa reagoineensa voimakkaasti Makarovin puheeseen.

”Pistin hänet ruotuun”, Niinistö sanoi.

Toinen kerta oli vuonna 2016, kun Venäjältä alkoi tulla Suomeen rajan yli turvapaikanhakijoita.

”Myös silloin reagoin hyvin voimakkaasti Münchenissä Medvedeville. ’Ette voi tehdä niin’”, Niinistö kertoo sanoneensa silloiselle Venäjän pääministeri Dmitri Medvedeville.

Kolmas kerta oli joulukuussa 2021, kun presidentti Putin alkoi esittää vaatimuksia siitä, että puolustusliitto Nato ei saisi laajentua.

”Reagoin hänelle myös, että me suomalaiset olemme hyvin itsepäisiä emmekä pidä lainkaan siitä, että kolmannet osapuolet vaikuttaisivat loukkaamattomuuteemme”, Niinistö sanoi.

Paneelikeskustelua vetänyt professori, entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael MicFaul kysyi Niinistöltä, onko Putin hänen mielestään muuttunut.

Niinistö kertoi näkevänsä tietynlaisen kehityksen Putinin julkisissa puheissa. Putin on aina ilmaissut pettymystä siihen, että länsi petti Venäjän 1990-luvulla ja Ukraina on aina ollut Putinin erityisessä tarkastelussa, Niinistö sanoi.

Putinin pettymys kehittyi ensin turhautumiseksi ja sitten jopa vihaksi, Niinistö sanoi.

LUE MYÖS: