Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ennakoi hallituksen syyskuun puolivälissä alkavista budjettineuvotteluissa vaikeita.

”Näistä neuvotteluista ei tule helppoja. Emme tiedä miltä tilanne maailmalla näyttää vuoden päästä. Se, mihin voimme vaikuttaa, on mitä me Suomessa teemme ja miten me tuemme yrityksiämme kriisin läpi. Nyt on kyse samanaikaisesti työpaikkojen turvaamisesta ja uusien työpaikkojen luomisen mahdollistamisesta. Emme saa myöskään toistaa niitä virheitä, joita 90-luvun laman aikana tehtiin. Näinä aikoina on erityisen tärkeää panostaa lapsiin ja nuoriin, heidän koulutukseensa ja tukipalveluihin”, Henriksson totesi rkp:n puoluevaltuustolle lauantaina.

”Meidän ei tulisi joutua tinkimään sukupolvien ajan rakentamastamme hyvinvointivaltiosta, vaikka talous nyt on tiukoilla. Mutta hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitsemme voimakkaita panostuksia työllisyyteen”, hän jatkoi.

Henriksson painottaa, etteivät koronakriisiä edeltäneet haasteet ole kadonneet.

”Tarve uudistuksille on vähintään yhtä suuri nyt kuin se oli aikaisemmin. Meidän on korotettava työllisyysrimaa. Rkp työskentelee määrätietoisesti vähintään 75 %:n ja pidemmällä aikavälillä muiden Pohjoismaiden tavoin lähemmäs 80 %:n työllisyyden saavuttamiseksi.”

Hän lähetti puheessaan viestin myös hallituskumppaneilla.

”Nyt ei ole aika sooloilulle tai helppojen pisteiden poimimiselle. Kaikkien hallituspuolueiden on nyt syytä pelata yhtenä joukkueena maamme parhaaksi. Nyt tulee suhtautua avoimesti kaikkiin niihin esityksiin, jotka voivat parantaa työllisyyttä ja hyvinvointiamme. Pöydällä ei ole liikaa ideoita.”

Budjettineuvotteluissa on luvassa vääntöä ainakin työllisyystoimista. Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho katsoo, että on torjuttava budjettiriihessä valtiovarainministeriön virkamiesten työllisyysesityksiin sisältyvät leikkaukset.

