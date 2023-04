Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre kommentoi keskiviikkoisessa lehdistötilaisuudessa Venäjän presidentin vierailua Ukrainan vallatuilla alueilla. Jean-Pierre korosti, ettei Venäjällä ole minkäänlaista oikeutta vallattuihin alueisiin.

”Putinin vierailu vaikuttaa merkiltä siitä, ettei Venäjällä mene hyvin”, Jean-Pierre sanoi.

Yhdysvaltalaistiedottajan mukaan Vladimir Putin yrittää innostaa kansaansa, koska hän tietää armeijansa alisuoriutuvan ja epäonnistuvan tavoitteidensa saavuttamisessa.

Kreml väitti Putinin vierailleen osin Venäjän hallussa olevalla eteläisellä H’ersonin alueella 17. huhtikuuta, mutta presidentin kommentin pääsiäisen saapumisesta on arvioitu tarkoittavan sitä, että vierailu tapahtui ennen huhtikuun 16. päivää. Putinin on kerrottu vierailleen myös vallatun Donbassin alueella Itä-Ukrainassa.

Putin tapasi vierailullaan hyökkäyssodan korkeaa johtoa, kuten maahanlaskujoukkojen komentajan, kenraalieversti Mihail Teplinskin, Dneprin joukkoja johtavan kenraalieversti Oleg Makarevitšin sekä Luhanskista vastaavan kenraalieversti Alexander Lapinin.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että sotilasjohdon tapaaminen saattoi olla julkisuustemppu, jolla Putin toi julkisuuteen syntipukit, joita voisi syyttää Ukrainan vastahyökkäyksen onnistuessa.

Presidentti Joe Bidenin hallinto aikoo myös lähettää uuden apupaketin Ukrainaan. Paketti sisältää ammuksia Himars-raketinheitinjärjestelmään, panssaritorjuntajärjestelmiin sekä tykistölle.