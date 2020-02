Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) koronavirusepäilyn takia tutkittavana olleella pariskunnalla ei todettu koronavirustartuntaa.

KYS toteaa tiedotteessaan, että COVID-19 tartuntaa epäiltäessä näytteen ottaminen on aiheellista, jos henkilöllä on tuoreen hengitystie-infektion oireita ja hän on oleskellut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan virus tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2–12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Ennen terveydenhuoltoon hakeutumista koronavirustartuntaa itsellään epäilevän kansalaisen tulee soittaa terveyskeskuksen päivystysnumeroon tai päivystysapupalveluun 116117, josta saa jatko-ohjeet.

Suomessa todettu toinen tapaus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu yhdellä henkilöllä laboratoriokokeella varmistettu koronavirustartunta. Suomalainen työikäinen nainen sai tartunnan Milanosta Pohjois-Italiasta.

Potilas on osastohoidossa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Hän on hyväkuntoinen.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä ja lähikontaktien tavoittamista yhdessä THL:n kanssa.

Jo aiemmin koronavirus todettiin Suomessa kiinalaisturistilla.

Tähän mennessä tapauksia on todettu THL:n mukaan yhteensä noin 81 200, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 3 700. Suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Viime päivien aikana suurin osa tapauksista on todettu Kiinan ulkopuolella. Esimerkiksi Koreassa on todettu noin 1 600 tapausta, Japanissa 190 tapausta ka Iranista on raportoitu noin 140 tapausta.

Euroopassa on todettu THL:n mukaan yhteensä noin 480 tapausta.

Italiassa selvitetään parhaillaan tartuntaketjuja etenkin Lombardian alueella. Tapauksia on tähän mennessä todettu noin 400. Useissa eri maissa on todettu matkailijoiden tapauksia, jotka liittyvät Italian tartuntaketjuihin.

Tautiin on kuollut 2 800 tähän mennessä ihmistä, joista 93 prosenttia Hubein maakunnassa Kiinassa.