Itämeren kaasuputkihanke Nord Stream 2 on kiihtyvässä vastatuulessa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkyttämisen seurauksena.

Huomiota herättää nyt Saksan liittokanslerin Angela Merkelin esikunnan vastaus kysymykseen Navalnyin tapauksen mahdollisesta vaikutuksesta kaasuputkihankkeeseen.

”Kansleri uskoo, että mitään [vaihtoehtoa] ei tule sulkea pois”, Merkelin puhemies sanoi maanantaina lehdistötilaisuudessa. Häneltä oli Deutsche Wellen mukaan kysytty, haluaako Merkel yhä pitää nämä kaksi asiaa erillään toisistaan.

Merkelin edustajan mukaan Saksa ei aio odottaa ”kuukausia eikä vuoden loppuun” Venäjän vastausta löydöksiinsä. Saksan viranomaiset ovat kertoneet testiensä todistavan varmasti, että Navalnyi myrkytettiin.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas varoitti jo sunnuntaina, että Venäjän reaktiosta löydöksiin voi riippua, vetääkö Saksa tukensa Nord Stream 2 -hankkeelta.

Myös Suomen suhtautuminen asiaan on esillä EU-asioihin keskittyvässä Euractiv-verkkolehdessä, jonka mukaan Suomessa on herännyt ”epäilyksiä” asiasta. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) on vaatinut Suomea irtautumaan kaasuputkihankkeesta Navalnyin vuoksi, ja Euractiv nostaa esiin myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Erkki Tuomiojan (sd) vaatimukset Navalnyin tapauksen selvittämisestä.

Tuomioja, entinen ulkoministeri ja pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja, toivoo Venäjän yhteistyötä asian selvittämisessä – yhteistyöstä kieltäytymisen hän katsoisi syyksi tehdä johtopäätöksiä.

Venäläisen Gazpromin rakentama putki toisi Saksaan ja Eurooppaan venäläistä kaasua. Suomen valtion enemmistöomistama energiayhtiö Fortum on enemmistöomistaja saksalaisyhtiö Uniperissa, joka puolestaan on yksi viidestä kumppanista Gazpromin putkihankkeessa. Nämäkin omistukset ja Fortumin suhtautuminen hankkeeseen nousevat nyt esiin.

