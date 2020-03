Perjantai-iltaan mennessä saatujen positiivisten laboratoriovastausten saldo on nyt 18 uutta tartuntaa Pirkanmaalla. Kuvassa Taysin infektio-osasto.

Koronavirus. Perjantai-iltaan mennessä saatujen positiivisten laboratoriovastausten saldo on nyt 18 uutta tartuntaa Pirkanmaalla. Kuvassa Taysin infektio-osasto.

Suomessa on todettu lauantaiaamuun klo 9.30 mennessä yhteensä 1163 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautitapausta, THL kertoo.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 53,5 prosenttia on miehiä ja 46,5 prosenttia naisia. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 112, joista 31 on tehohoidossa.

Suomessa on THL:n mukaan todettu yhdeksän koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista seitsemän HYKSin erityisvastuualueella, yksi OYSin erityisvastuualueella ja yksi TAYSin erityisvastuualueella.

Uusista tartunnoista suuri osa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä Pirkanmaalta.

”Pirkanmaan koronavirustartunnoissa on harpattu askel ylöspäin. Perjantai-iltaan mennessä saatujen positiivisten laboratoriovastausten saldo on nyt 18 uutta tartuntaa”, Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS kertoo.

HUSin alueella uusia tartuntoja on 59.