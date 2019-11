Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen mukaan kuluneen viikon aikana asetelma ei ole muuttunut Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusväännössä.

”Tilanne on se, mihin sunnuntaina jäätiin”, sanoi Helle perjantaina.

Työtaisteluilmoitusten myötä asia siirtyi sovitteluun. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työriitaa soviteltiin perjantaista puoliltapäivin alkaen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Työmarkkinakierroksen päänavausta on odotettu Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksesta.

Helteen mukaan olisi kaikkien etu, että ratkaisu sopimuksesta löydettäisiin mahdollisimman pian, koska kyseessä on päänavaussopimus.

”Korotustasoltaan fiksu ratkaisu, joka on oikein mitoitettu myöskin tähän heikentyneeseen taloustilanteeseen nähden”, Helle summasi tavoitteita.

Vilskettä valtakunnansovittelijan toimistolla riittää lähipäivinä, sillä useat vientialat ovat yhtä aikaa sovittelussa. Helle ei tässä vaiheessa lähde ennakoimaan, voisiko Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sovittelussa tulla valmista esimerkiksi jo nyt viikonloppuna.

”Tässä on kysymys niin tärkeästä sopimuksesta ja niin vakavasta lakonuhasta, että aikaa ratkaisujen hieromiseen kyllä löytyy, siitä tämä ei jää kiinni”, Helle sanoi.

Hän kuvasi perjantaina illalla liiton tiedotteessa ensimmäisen sovittelutapaamisen henkeä rakentavaksi, ”vaikka näkemyseroja toki on”. Tilaisuudessa käytiin muun muassa läpi taloustilannetta ja arvioita Suomen kustannuskilpailukyvystä.

Teollisuusliitto ilmoitti viime sunnuntaina kolmen päivän lakoista kymmenellä toimialallaan 9.–11. joulukuuta.

LUE MYÖS

Teollisuusliiton jättämän lakonuhan piirissä on noin 21 000 työntekijää noin 40 yrityksessä, joista osa on konserneja. Lakonuhka koskee teollisuutta ja malmikaivoksia. Lakon on ilmoitettu alkavan 9.12. klo 00.00 ja päättyvän 11.12. klo 23.59.

Myös Ammattiliitto Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN ovat jättäneet Teknologiateollisuudelle lakkovaroitukset. Kaiken kaikkiaan lakonuhkien piirissä on Teknologiateollisuuden sopimusaloilla noin 60 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Lähde: Teknologiateollisuus