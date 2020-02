USA:n ristiretki Huaweita vastaan ei ole pelkästään presidentin Donald Trumpin hallinnon ja republikaanien hanke. Münchenin turvallisuuskokouksessa johtavat demokraatit olivat paikoin jopa jyrkempiä kuin Trumpin aseenkantajat.

Oppositiojohtaja ja kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi korosti, että ”ratkaisu Huawein teknologian puolesta tai vastaan on valinta ”autoritäärisen ja demokraattisen” välillä.

”Euroopan ja Yhdysvaltain pitää yhdessä ponnistella teollisuuspoliittisesti digitaalisen infrastruktuurin kansainvälistämisen puolesta niin, etteivät autoritääriset järjestelmät vahvistu”, Pelosi tähdensi.

Samanlaisia näkemyksiä kuultiin niin ulkoministeri Mike Pompeolta kuin entiseltä yhdysvaltalaiselta huippudiplomaatti Nicholas Burnsilta.

”Jos me emme löydä yhteisymmärrystä 5g-asiasta, se vaikuttaa meidän tulevaan yhteistyöhömme, myös sotilaalliseen”, Burns muistutti.

Münchenissä useisiin eri keskusteluihin osallistunut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo panneensa myös merkille, että USA:n ja Kiinan välinen keskustelu on aggressiivisinta nimenomaan Huawein ja digitaalitekonologian ympärillä.

”Kysymys on siitä, ryhdytäänkö protektionistisiin toimiin jonkun yrityksen toiminnan estämiseksi vai tehdäänkö sääntöjä sille, mikä on vakoiluun liittyen sallittua ja mahdollista? Itse kannatan tätä jälkimmäistä, eli yhteiset pelisäännöt kaikille tämän alan yrityksille. Meille suomalaisille tämä on tärkeä asia, koska meillä on oma tämän alan yritys”, Haavisto painotti Münchenissä.

Monissa Euroopan maissa Huawei kilpailee 5g-verkkojen rakentamisesta Nokian ja ruotsalaisen Ericssonin kanssa. Operaattorit korostavat, että Huawein teknologia on monin paikoin parempaa kuin eurooppalaisten kilpailijoiden.

Yhdysvallat on jäänyt jälkeen 5g-teknologian kehittämisessä. Münchenin kokouksen puheenvuoroissa ja taustakeskusteluissa kävi selvästi ilmi, että USA pyrkii nyt kuromaan kiinalaisten etumatkaa yhdessä eurooppalaisten teknologiayritysten kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron patisti eurooppalaisia yhdistämään voimansa erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Macronin mukaan Euroopasta tulee muuten manner, joka ”ei enää usko omaan tulevaisuuteensa”.

Macron on myös käynnistellyt keskustelua Ranskan ydinaseesta osana EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Haavisto pitää aloitetta ongelmallisena.

”Me olemme siinä kerhossa, joka on ydinaseeton ja joka on vaatinut tiukempia sääntöjä ydinaseiden käytölle ja leviämiselle. Nyt me näemme, että nämä sopimukset rapautuvat kansainvälisesti osin USA:sta, osin Venäjästä ja osin Kiinasta johtuvista syistä. Meidän on siksi aika vaikea sanoa ihan ensi kuulemalta, että me liitymme nyt ydinasekerhoon”, Haavisto muotoilee.

Münchenin kokoukseen osallistunut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) suhtautuu varauksellisen myönteisesti Ranskan aktiivisuuteen.

”Ydinasealoite on osa Ranskan halua ottaa johtava rooli Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Sille näyttää nyt olevan myös tilausta, koska Britannia on eronnut EU:sta ja Saksa ei omista syistään halua tätä johtoroolia ottaa”, Kaikkonen sanoo.

”Suomessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, että eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä kehitetään, rakennetaan ja hieman tiivistetäänkin. On myönteistä että sille löytyy ajureita Euroopasta”, hän jatkaa.