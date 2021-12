Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Yleisten kokousten osallistujamäärää ei Kanta-Hämeessä rajoiteta.

Uudet rajoitukset tulevat voimaan huomenna lauantaina 4.12. ja ovat voimassa vuoden loppuun, eli 31.12. saakka. Päätöksissä on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uusi ohjauskirje, josta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi julkisuuteen hallituksen neuvottelujen jälkeen aiemmin tällä viikolla. Kirjeessä suositellaan rajoitustoimien käyttöönottoa aiempaa laajemmin myös kohtalaisen riskin tilaisuuksissa alueilla, joilla epidemiatilanne on heikko.

Koronapassilla voi vapautua rajoituksista laissa määritellyissä tilanteissa. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia. Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

"Alueiden koronatilanne on heikentynyt nopeasti ja terveydenhuollon kantokyky on uhattuna”, avin tiedotteessa todetaan.

"Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan yleisötilaisuudessa käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta esimerkiksi henkilökunnalta tai esiintyjiltä”, avi toteaa.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla tulevat jo tänään voimaan enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset sisätiloissa. Niistä voi vapautua koronapassin avulla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisalue ja tilanne on edelleen heikentynyt. Rokotuskattavuus on siellä muuta maata alhaisemmalla tasolla ja ilmaantuvuusluku Suomen suurin (569/100 000/14 vrk).

Lähikontaktien tartuntariski vältettävä

Uudellamaalla tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen, ja usein vaihtoehtona on edellyttää koronapassia. Toimijoiden on järjestettävä toiminta niin, että lähikontaktin tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Tämä voi tarkoittaa esimeriksi asiakasmäärän rajoituksia tai osallistumisen porrastamista tai asiakaspaikkojen sijoittelua.

Määräyksen perusteella tehtävien osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia.

FAKTAT Toimija voi ottaa koronapassin käyttöön seuraavissa lähtökohtaisesti vapaa-ajalla virkistystarkoituksessa käytettävissä tiloissa: •yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat •kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat •yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat •tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat •huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat •sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat •museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat. Lähde: Avi

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, kuten kauppoja, kirjastoja, museoita ja teattereita.

Avi huomauttaa, että koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Koronapassia ei saa edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa.

”Tilojen käyttöä koskevalla määräyksellä halutaan varmistaa osallistujien terveysturvallisuus. Esimerkiksi kuntosalin ylläpitäjä voi ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä rajaamalla tilan osallistujamäärää. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan edellytetä”, selventää tiedotteessa ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Esimerkiksi osallistujamäärän rajaamisen vaihtoehtona kuntosalin ylläpitäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Tällöin koronapassi pitää tarkastaa yli 16-vuotiailta henkilöiltä, kun he saapuvat tilaan.”

Näin määräys koskee lapsia ja nuoria

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

”Haluamme varmistaa terveysturvallisuuden toteutumisen laajasti kaikissa ikäryhmissä ja samalla mahdollistaa lasten elämän jatkumisen mahdollisimman normaalina, niin että esimerkiksi lähiopetus kouluissa voidaan turvata”, ylitarkastaja Mölsä perustelee päätöstä.

”Jos toimija ottaa käyttöön koronapassin, sitä ei joka tapauksessa tarkasteta alle 16-vuotiailta.”

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää hallitus.