Yli 2000 delegaattia kerääntyi sunnuntaina aamulla Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin avaamaan Kiinan kommunistisen puolueen kerran viidessä vuodessa järjestettävää puoluekokousta. Vaikka kommunistiseen puolueeseen kuuluu alle 100 miljoonaa jäsentä Kiinan noin 1,4 miljardista asukkaasta, vahvistetaan kokouksessa puolueen ja maan suunta seuraaville vuosille.

Kokouksessa ensimmäisenä oli vuorossa puolueen johtaja Xi Jinpingin yli kaksi tuntia kestänyt linjapuhe. Linjapuheessa varsinkin kansainvälisen median huomio kiinnittyi odotetusti Taiwanista tehtäviin linjauksiin. Kiina näkee Taiwanin vain yhtenä maakunnistaan. Taiwanissa myös valmistetaan lähes kaksi kolmasosaa koko maailman puolijohteista.

”Taiwanin kysymyksen ratkaiseminen on kiinalaisten asia ja kiinalaisten päätettävissä. Vaadimme pyrkimystä rauhanomaiseen yhdistymiseen, mutta emme koskaan lupaa luopua voimankäytöstä ja varaamme mahdollisuuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin. Maamme täydellinen yhdistyminen on toteutettava”, Xi sanoi puheessaan.

Jatkoa koronarajoituksille

Monet ovat odottaneet, että Kiina höllentää koronarajoituksia puoluekokouksen oltua ohi. Puheesta ei odotuksista huolimatta löytynyt merkkejä siitä, että esimerkiksi teollisuustuotantoa ja kuluttaja-aktiviteettia pysäyttävästä Kiinan nollakoronapolitiikasta oltaisiin luopumassa. Xi linjasi nollakoronastrategiaan liittyen, että lähestymistapa on yksi hänen johtajakautensa kulmakivistä, ja että strategia jatkuu vahvana.

”Vastatessamme äkilliseen koronaviruksen hyökkäykseen asetimme ihmiset ja heidän elämänsä kaiken muun edelle ja noudatimme sinnikkäästi dynaamista nollakoronapolitiikkaa. Olemme suojelleet ihmisten terveyttä ja turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaneet valtavasti rohkaisevia saavutuksia sekä epidemian torjunnassa, että taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä”, Xi linjasi kansainvälisten uutistoimistojen mukaan.

Kiina ei toistaiseksi ole onnistunut kehittämään omaan mRNA-rokotetta koronavirusta vastaan, eikä se ole hyväksynyt ulkomailla kehitettyä rokotetta käyttöön kotimaassa. Rokotusaste Kiinassa on edelleen verrattain matala varsinkin vanhusväestön joukossa. Kiinan julkinen terveydenhuolto ei myöskään ole kansainvälisesti vertailtuna kovin hyvin resurssoitu.

Vahva ja rohkea Kiina

"Kiinan kansainvälinen vaikutus, vetovoima ja voima muokata maailmaa ovat lisääntyneet merkittävästi", Xi linjasi maan ulkopolitiikasta.

LUE MYÖS Kiinan kommunistisen puolueen kokous jatkuu vielä viikon - Odotettavissa ainakin Xin historiallinen jatkokausi

”Kansainvälisten muutosten edessä olemme säilyttäneet lujan strategisen päättäväisyyden ja osoittaneet taisteluhenkeä. Kaikkien näiden ponnistelujen aikana olemme turvanneet Kiinan arvokkuuden ja keskeisiä etuja, sekä pitäneet itsemme hyvässä asemassa kehityksen ja turvallisuuden takaamiseksi.” Xi mainitsi turvallisuuden puheensa aikana yli 70 kertaa, huomattavasti useammin kuin vastaavassa puheessa vuoden 2017 kokouksessa.

Silti Xi varoitti epävakaammasta kansainvälisestä ympäristöstä ja sanoi, että Kiinan on oltava varautunut "voimakkaisiin tuuliin ja korkeisiin aaltoihin, jopa vaarallisiin myrskyihin" Xi ei maininnut suoraan esimerkiksi Yhdysvaltoja, mutta Kiinan ulkopolitiikan yhtenä linjana on ollut länsivetoisen maailmanjärjestyksen haastaminen.

Haasteena pitkän ajan talouskasvu

Erityisen kinkkinen on kysymys talouskasvun edellytyksistä. ”Kestävä (talouden) kehitys on kaikin puolin sosialistisen modernin maan rakentamisen tärkein tavoite. Kehitys on puolueen politiikassa etusijalla. On mahdotonta rakentaa sosialistista modernia kaikilta osin vahvaa maata ilman vankkaa materiaali- ja teknologiapohjaa”, Xi linjasi.

Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan kuluvana vuonna jopa kolmeen prosenttiin, vaikka maan virallinen talouskasvutavoite on viisi prosenttia. Kyseessä on mahdollisesti ensimmäinen vuosi, kun Kiinan ei pääse viralliseen talouskasvutavoitteeseensa. Tilanne on huono puolueelle, sillä jatkuva talouskasvu on ainakin osittain toiminut oikeutuksena kommunistisen puolueen yksinvallalle.

Yksi pidemmän ajan talouskasvua hidastavista tekijöistä on Kiinan heikkenevä väestörakenne, jota huonontaa vuosikymmeniä harjoitettu yhden lapsen politiikka. Sen lisäksi, että Kiinan väestö vanhenee nopea tahtia, maan syntyvyys laskee niin nopeasti, että Xi joutui puheessaan kiinnittämään huomiota asiaan.

"Luomme poliittisen järjestelmän syntyvyyden lisäämiseksi ja noudatamme ennakoivaa kansallista strategiaa vastauksena väestön ikääntymiseen", Xi linjasi.

Vaikka Kiina on maailman väkirikkain maa, syntyvyyden odotetaan laskevan tänä vuonna ennätysalhaiselle tasolle. Kansainväliset asiantuntijat ovat arvioineet, että syntyvyys putoaa alle 10 miljoonan vuoden 2021 noin 10,6 miljoonasta vauvasta. Pudotusta vuoteen 2020 verrattuna tulisi jo 11,5 prosenttia. Syntyvyysluku Kiinassa vuonna 2021 oli 1,16 eli yksi maailman alhaisimmista.