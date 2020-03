Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on tavannut Helsingissä Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Ulkoministerit keskustelivat muun muassa Syyrian tilanteesta.

Tilanne Idlibin maakunnassa on kiristynyt viime aikoina. Venäjä tukee Syyrian hallituksen joukkoja Idlibin maakunnassa, missä Turkki taas tukee Syyrian kapinallisia. Turkki on kertonut avanneensa rajansa Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille, ja rajalla on ollut sittemmin vilkasta.

Haavisto toivoi rauhanomaisen ratkaisun löytymistä ja tulitaukoa Idlibin alueelle. Ukrainan tilanteesta taas Minskin sopimuksen täytäntöönpano olisi Haaviston mukaan ”tie ulos”.

Venäjä arvostaa Suomen sotilasliittoon kuulumattomuuden linjaa, joka Lavrovin mukaan lujittaa turvallisuutta koko alueella. Lavrov totesi, että Venäjä on kiinnostunut parantamaan suhteitaan EU:n kanssa. Venäjä pitää hyvin valitettavana EU:n Ukrainan takia Venäjää vastaan asettamia pakotteita.

Lavrov huomautti, että eurooppalaiset arvot eivät salli natsismin ja radikalismin hyväksymistä tai vähemmistöjen oikeuksien rikkomista, jota Lavrovin mukaan tapahtuu Ukrainassa koskien kielenkäyttöä ja muita kulttuuriarvoja.

Venäjä pitää Lavrovin mukaan kiinni sovitusta, mikä koskee myös tilannetta Syyrian Idlibissä. Lavrov viittasi sopimukseen, jonka Venäjä teki Turkin kanssa puolitoista vuotta sitten Idlibin alueesta. Venäjän mielestä Turkki rikkoo sopimusta tukiessaan Syyrian kapinallisia alueella.

Lavrov varoitti terrorismista

Lavrov toivoo, että EU ei unohtaisi kasvavaa terrorismin vaaraa Lähi-idässä käsitellessään laittoman maahanmuuton ongelmia. Lavrovin mukaan Venäjä on jo tehnyt ”aika lailla paljon” tilanteen eteen ja myös selittänyt toimiaan.

Lavrov muistutti, että ensimmäinen pakolaiskriisi Lähi-idästä ja Pohjois-Afriakasta itse asiassa alkoi jo vuonna 2011. Lavrovin mukaan länsi on tehnyt Syyriassa yhteistyötä terroristijärjestöjen kanssa.

Venäjä ymmärtää, kuinka vakava ongelma laiton maahanmuutto on EU:lle ja Venäjällä on olemassa vuoropuhelu, jota tullaan Lavrovin mukaan käymään.

"Ymmärrämme asian vakavuuden, mutta emme pysty lopettamaan taistelua terrorismia vastaan tämän pakolaisongelman ratkaisemiseksi”, Lavrov sanoi ja lisäsi, että Venäjää kehotetaan jatkuvasti nimenomaan tähän vaihtoehtoon.

Venäjän mukaan ulospääsy ongelmasta on alkaa toteuttaa sopimuksia, jotka presidentit Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdogan solmivat syyskuussa 2018 Idlibin liennytysalueesta. Presidentit tapaavat torstaina, ja Lavrov toivoi, että tuossa tapaamisessa löydetään keinot edetä asiassa.

Ulkoministeri Haavisto korosti, että EU:n on hyvin tärkeää reagoida kriisiin yhtenäisenä. Hän huomautti, että Idlibissä on noin miljoona pakolaista tulitaistelujen puristuksessa, mikä on ”täysin epäinhmillinen tilanne”.

"Vetoamme kaikkiin osapuoliin, että sinne saataisiin aikaan tulitauko ja myöskin välittömästi humanitaarista apua alueen pakolaisille”, Haavisto sanoi ulkoministerien tiedotustilaisuudessa.

Lavrov tapasi Helsingissä myös presidentti Sauli Niinistön, jonka mukaan tapaamisessa käytiin vakava keskustelu Syyrian ja Idlibin tilanteesta ja sen aiheuttamasta humanitaarisesta hädästä.

”Totesin, että siviilien kärsimysten välitön lopettaminen on välttämätöntä ja viittasin presidenttien Putin ja Erdogan torstaiseen tapaamiseen”, Niinistö kertoo Twitterissä.

”Keskusteluissamme esillä lisäksi Itämeren vakaus, Venäjän P5-huippukokousaloite, asevalvonta ja muita kansainvälisiä kysymyksiä.”

