Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin poliisi on pidättänyt yhden kaupungin näkyvimmistä mediamoguleista Jimmy Lain aamuyöllä Suomen aikaa.

Lai pidätettiin kotonaan uuden turvallisuuslain nojalla. Samalla poliisi pidätti kaksi hänen poikaansa, sekä viisi muuta Lain omistaman mediayhtiön Next Digitalin työntekijää. Mikäli Lai asetetaan syytteeseen, on kyseessä mahdollisesti ensimmäinen tapaus, jossa uutta turvallisuuslakia sovelletaan taannehtivasti.

Jimmy Lain perustama ja Next Digitalin omistama Apple Daily -sanomalehti on avoimesti kritisoinut Manner-Kiinan hallintoa, sekä Hongkongin hallintoa. Hongkongin vuoden 2019 mielenosoitusten aikana Apple Daily oli keskeinen medialähde, joka välitti tietoa Hongkongin poliisin toimista mielenosoittajia kohtaan, kuten kyynelkaasun käytöstä ja pidätyksistä. Apple Daily on Hongkongin toiseksi luetuin sanomalehti.

Next Digitalin osakekurssi lähti Hongkongin pörssissä lounastauon jälkeen hurjaan nousuun lasketeltuaan aamulla yli 15 prosenttia. Iltapäivän kaupankäynnissä nousua oli parhaimmillaan jopa 300 prosenttia. Reutersin mukaan moni hongkongilainen kertoi sosiaalisessa mediassa ostavansa yhtiön osakkeita tätä tukeakseen, mutta näitä väitteitä ei vielä vahvistettu.

Leimattu maanpetturiksi

Lai on tunnettu myös Hongkongin opposition, demokraattisen puolueen äänekkäänä kannattajana. Manner-Kiinan valtionomisteinen media onkin toistuvasti viime kuukausien aikana leimannut Jimmy Lain moderniksi petturiksi, ulkovaltojen kanssa veljeilijäksi ja Hongkongin mellakoiden lietsojaksi.

Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea kokoontuu huomisesta tiistaista alkaen ylimääräiseen kokoukseen, jossa se keskustelee muun muassa Hongkongin vaalien siirtämisestä vuodella.

Hongkongissa oli tarkoitus järjestää syyskuussa Hongkongin eduskuntaa vastaavan lainsäädäntöelimen vaali. Vaalin siirtämisen syynä on virallisesti koronavirustilanne. Pysyväiskomitean kokouksessa päätetään myös, saavatko ne demokraattisen puolueen edustajat, joiden vaali-ilmoitus hylättiin jatkaa lainsäädäntöelimen jo valittuina edustajina ylimääräisen vuoden.

Pidätysten jälkeen Hongkongin poliisi teki massiivisen etsinnän Apple Dailyn uutishuoneeseen ja sen omistavan yrityksen toimistotiloihin. Paikalla olleiden mukaan poliisi ei esittänyt etsintälupaa missään vaiheessa operaatiota. Poliisi ei myöskään päästänyt paikalle kaikkia median edustajia seuraamaan tilannetta, ainoastaan ne, jotka eivät “häiritsisi” tutkintaa.

Ulos jäi muun muassa valtionrahoitteinen RTHK, jonka omaa toimintaa arvioi tällä hetkellä Hongkongin hallinnon erillinen työryhmä, joka tekee työtään RTHK:n uutishuoneessa. Poliisi ei päästänyt kaikkia median edustajia myöskään pidätyksestä kertovaan lehdistötilaisuuteen. Ulos jäi esimerkiksi yksi maailman tunnetuimmista kansainvälisistä uutistoimistoista Agence France-Presse.

Pidätetty Lai on Britannian kansalainen, joten on odotettavissa, että Britannia vastaa pidätykseen jollain tapaa. Britannia on mukana eilen julkaistussa Hongkongin tilannetta kritisoivassa tiedonannossa. Tiedonannon ovat allekirjoittaneet myös Australia, Kanada, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Yhdysvallat taas asetti perjantaina pakotteita yhdelletoista Hongkongin virkamiehelle. Mukana listalla ovat muun muassa Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam, Manner-Kiinan Hongkongin asiain toimiston johtaja Luo Huining sekä kiistellyn turvallisuuslain toimeenpanevan virkayksikön päällikkö Zheng Yanxiong.

Syynä pakotteiden asettamiseen on Hongkongin turvallisuuslaki, jota Yhdysvallat on kritisoinut sen valmistelusta asti.