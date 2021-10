Eduskunnassa käytiin kiivasta keskustelua turpeesta torstai-iltana. Käsittelyssä oli kaksi toisilleen vastakkaista kansalaisaloitetta. Toinen aloite pyrkii vauhdittamaan turpeesta luopumista, toinen taas luokittelemaan turpeen uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

Vasemmistoliiton Mai Kivelä ja vihreiden Satu Hassi katsoivat, että turpeen energiakäytön tulee loppua. Perussuomalaisten Mauri Peltokangas ja Juha Mäenpää toivat esiin sen, että eduskunnassa arpa ratkaisi vuonna 2000 sen, että turve määritellään uusiutumattomaksi luonnonvaraksi.

Hassi ja Kivelä vastasivat tähän, että turpeen määrittely tulee EU:sta ja tiedepaneeli IPCC:stä.

"Sanon nyt suoraan, että se ei ole mitään arvostamista, että yrittäjille annetaan valheellisia lupauksia. Suomessa poltettava turve on keskimäärin 3 000 vuotta vanhaa. Turpeen päästöjen osuus meidän kokonaispäästöistä on yli kaksinkertainen verrattuna turpeen osuuteen Suomen energiankäytöstä. Sitä parempi turvealalle, mitä selkeämmin asetetaan päivämäärä, johon mennessä turpeenpoltto loppuu, aivan samoin kuin kivihiilelle on tehty. Silloin alalla pystytään suunnittelemaan toimintaa. Silloin kukaan ei erehdy investoimaan asiaan, joka ehdottomasti on joka tapauksessa laskussa. On myös täydellistä huijausta väittää, että kansallisella päätöksellä voitaisiin turve luokitella toisin. Jos se olisi mahdollista, niin öljy olisi uusiutuvaa Saudi-Arabiassa ja hiili Puolassa. Nämä päästöluokittelut tekee YK:n alainen tiedepaneeli IPCC”, Satu Hassi sanoi.

Asiaan otti kantaa myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

”Ei tulla kieltämään”, ilmoitti Lintilä turpeesta.

”Turve on meille äärettömän tärkeä myös jatkossa. Meillä ainut kielletty tulee olemaan kivihiili vuonna 29. Turvetta ei tulla kieltämään. Ne argumentit ovat nyt aika paljon niitä, mitä tässä keskustelussa on kuulunut. Siellä on kasvu, kuivike ja erityisesti meidän huoltovarmuus, joka on äärettömän tärkeä. Se ei tule tapahtumaan”, Lintilä sanoi.

”Kansalaisaloitteet jäävät eduskunnan käsittelyyn, mutta täältä, voiko sanoa, hallituksen puolelta se näkemys on tällä hetkellä se, että ei tulla kieltämään”, Lintilä lisäsi.

Lintilä kommentoi myös kansalaisaloitetta, että turve pitäisi määritellä uusiutuvaksi. Hän totesi, että turve uusiutuu hitaasti, ”minkä on siis IPCC määritellyt”.

