Rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta on revennyt riita keskustan ja kokoomuksen edustajien välille.

Kokoomuksen uusmaalaiset kansanedustajat Heikki Vestman, Pia Kauma, Terhi Koulumies, Mia Laiho, Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Kari Tolvanen haluavat painottaa rokotusten jakelussa vaikeimpia epidemia-alueita, kuten Uuttamaata. He viittaavat siihen, että kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän mukaan koronarokotusten alueellinen painottaminen voisi vähentää vakavia sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia jopa 20 prosenttia.

”Hallituksen pitää kuunnella rokoteasiantuntijoita ja painottaa rokotteita Uudellemaalle”, kansanedustajat sanovat.

Kansanedustajien mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 12,4 prosenttia. Toissa päivänä alueella varmistettiin 508 tartuntaa. Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 14,1 prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Itä-Savossa väestöstä on rokotettu jo 17,5 prosenttia, vaikka toissa päivänä varmistettiin vain 1 tartunta.

”Tilanne on irvokas. Hallitus esittää pääkaupunkiseudulle jo ulkonaliikkumiskieltoa, mutta rokotesuojan kohdentaminen ei ole edennyt hallituksen toimiksi. Uudenmaan rokotekattavuus pitää nopeasti saada vähintään maakuntien kanssa samalle tasolle”, Heikki Vestman vaatii.

Kokoomusedustajien mukaan taustalla näyttää olevan hallituksen aluepolitiikka.

”Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän esittämä rokotusjärjestyksen muuttaminen ja rokotteiden ohjaaminen pahimmille epidemia-alueille olisi erittäin perusteltua. Jostain syystä rokotteiden ohjaaminen esimerkiksi Uudellemaalle vaikuttaa kuitenkin olevan hallitukselle vastenmielistä ja vaikeaa”, Sari Sarkomaa ihmettelee.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vastasi ehdotukseen kovin sanoin.

”Tässä on viime päivinä käynyt kyllä selväksi rokotejärjestyksestä keskusteltaessa, että monen mielestä koronaan kuoleva helsinkiläinen on aina tragedia. Sen sijaan koronaan kuoleva maalainen on vain osa normaalia elämän kiertokulkua”, hän tviittasi.

Keskustaedustajan sanoihin tarttui kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, joka pitää ulostuloa ”uskomattomana”.

”Kova on pokka”, hän tviittaa.

Kärnä vastaa muistuttamalla, että kun Meri-Lappi oli ”maan pahin tautipesäke”, kaikki alueelliset toimet tyrmättiin vetoamalla tasa-arvoon.

”Pidetään nytkin se tasa-arvo mielessä, eikö vaan? Olisi varmastikin kannattanut aikanaan sopia, että Lapin matkailukunnat ja rajakunnat rokotetaan ensin riskiryhmien sekä hoitohenkilökunnan jälkeen. Tämä ei vaan käynyt, vaikka siinä olisi ollut kova panos-tuottosuhde.”

Kärnä vetoaa myös siihen, että koronatilanne voi muuttua nopeasti.

”Pienet paikkakunnat ovat eniten helisemässä, jos tilanne muuttuu äkillisesti.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen arvioi aamulla Ylen Ykkösaamussa, että rokotteiden hyöty yhteiskunnalle olisi suurin, jos rokotteita annettaisiin ikäryhmittäin painottaen niitä alueita, joissa tautia on enemmän liikkeellä.

”Nyt on rokotettu niitä, joilla on riski vaikeaan tautiin kaikista suurin. Todennäköistä silloin on, että olisi järkeä suojata yksilöitä ikäryhmittäin alaspäin. Mutta saattaa olla järkeä, että sitä painotetaan alueellisesti. Kyllähän riski on yksilöllä ihan toisenlainen sillä alueella, jossa tautia on enemmän kuin sillä alueella missä tautia ei ole juuri lainkaan tavattu”, hän kommentoi.

