Intiassa koronatartuntojen määrä on noussut sunnuntaina jälleen uuteen maailmanlaajuiseen päivittäiseen ennätykseen, jo neljättä päivää peräjälkeen. Sunnuntaina maassa raportoitiin edeltävän 24 tunnin ajalta 349 691 tartuntaa, mikä oli kolmisen tuhatta enemmän kuin vuorokautta aiemmin. Viimeisen neljän päivän todettu tartuntamäärä on ollut yli 300 000 päivässä.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia Intiassa raportoitiin sunnuntaina viimeisen vuorokauden ajalta 2 767. Todellisten koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrän uskotaan kuitenkin olevan maassa huomattavasti suurempi.

Viimeisen kuukauden aikana uusien tartuntojen määrä on kahdeksankertaistunut ja päivittäisten raportoitujen koronakuolemien määrä kymmenkertaistunut Intiassa. Maassa on tähän mennessä todettu kaikkiaan lähes 17 miljoonaa tartuntaa ja yli 192 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Indian Express -lehden mukaan päivittäisen tartuntamäärän uskotaan kasvavan Intiassa edelleen toukokuun puoliväliin asti, jolloin huipun arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa uutta tapausta päivässä.

Intian terveydenhuoltojärjestelmän kerrotaan olevan vakavasti ylikuormittunut. Uutistoimisto Reutersin mukaan pääkaupungissa New Delhissä ja muualla maassa sairaalat ovat joutuneet käännyttämään potilaita pois, sillä vuodepaikat ovat täynnä ja lääketarvikkeet loppuneet. Huutavaa pulaa on etenkin potilaille tarvittavasta lisähapesta. Ihmisiä kerrotaan jonottavan sairaaloiden ulkopuolella hoitoa saadakseen. Intian on varoitettu ajautuvan humanitaariseen katastrofiin.

Pulaa hapesta. Koronapotilaiden omaiset jonottavat potilaille annettavaa lisähappea Prayagrajin eli Allahabadin kaupungissa Koillis-Intiassa. Potilaita happipulloineen on kertynyt myös jonoihin täynnä olevien sairaaloiden ulkopuolelle avun tarpeessa. Kuva: Prabhat Kumar Verma

Pääministeri Narenda Modi vakuutteli sunnuntain puheessaan ihmisille koronarokotuksen ottamisen tärkeyttä ja kehotti noudattamaan varovaisuutta. Hän totesi, että uusi tartuntojen ”myrsky” on ravistellut Intiaa.

”Mielialamme olivat korkealla hoidettuamme ensimmäisen aallon tehokkaasti. Mutta tämä myrsky on ravistellut kansakuntaamme”, Modi sanoi Reutersin mukaan.

Modi kehotti kansalaisia myös luottamaan kriisin voittamisessa asiantuntijoiden näkemyksiin ja vakuutti, että kriisistä päästäisiin pian ulos.

Yhdysvallat on käynnistänyt lääketarvikkeiden hätäavun viennin Intiaan. Yhdysvaltoja on tilanteessa kuitenkin kritisoitu tiukoista vientirajoitteista koronarokotteissa tarvittaville raaka-aineille. Intiassa toimiva Serum Institute on India eli maailman suurin rokotevalmistaja pyysi jo aiemmin tässä kuussa presidentti Joe Bidenin hallintoa poistamaan rokoteraaka-aineiden vientikiellon, joka haittaa Astra Zeneca -koronarokotteiden tuotantoa Intiassa.

Pääkaupungissa New Delhissä uutta sulkutilaa on päätetty jatkaa viikolla toukokuun 3. päivään asti.

Muualla maailmassa on huolestuttu etenkin Intiassa voimakkaasti levinneen koronavirusmuunnoksen mahdollisuudesta levitä Intian ulkopuolelle. Esimerkiksi Saksa rajasi maahantulon Intiasta lauantaina vain omiin kansalaisiinsa. Myös ainakin Britannia, Kanada, Kuwait ja Iran ovat rajoittaneet maahantuloa Intiasta.

Räjähdysmäinen toinen aalto aiheutui Intiassa, kun koronaviruksen ensimmäisen aallon jälkeen rajoituksia purettiin nopeasti ja suuret kokoontumiset esimerkiksi uskonnollisiin tilaisuuksiin ja vaalitilaisuuksiin sallittiin.

