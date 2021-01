Kansanedustaja Petri Honkonen on keskustan varapuheenjohtaja.

Keskusta ei hyväksy puunpolton verottamista, linjaa puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo nosti asian esiin Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n kuntavaalitentissä maanantaina. Ohisalon mukaan ilmastopaneeli on esittänyt, että ainespuun ohjautuminen polttoon voitaisiin estää niin, että se laitetaan verolle.

”Tämä on yksi vaihtoehto, jolla sitä voidaan estää”, Ohisalo sanoi tentissä.

Turvetuotanto on Suomessa romahtanut, ja hallitus on tuomassa alkuvuodesta eduskuntaan turvepaketin, jolla huoltovarmuus ja energiakäyttö pyritään varmistamaan. Hallitus on päättänyt turpeen verotuksen kiristyksestä ja tavoittelee turpeen energiakäytön puolittamista.

”Puunpolton verottaminen veisi ojasta allikkoon. Hallituksen tehtävä on huolehtia, että suomalaiset kodit lämpiävät kohtuuhinnoin ja kotimaisella energialla. Polttoon perustumattomat ratkaisut eivät riitä vielä pitkään aikaan kattamaan lämmitystarpeita. Tarvitsemme lähivuosina runsaasti kotimaista bioenergiaa”, Honkonen sanoo.

”Metsäpopulismille piste!” hän otsikoi tiedotteensa.

Suomalaisissa metsissä on satoja tuhansia hehtaareja hoitamattomia rästejä, Honkonen muistuttaa. Aktiivisella nuoren metsän hoitoon kannustamisella voitaisiin hänen mukaansa lisätä kotimaisen energiapuun tarjontaa vaarantamatta ainespuun hankintaa. Lämmitysyhtiöt ovat nyt joutuneet tuomaan Suomeen ulkomaista puuhaketta.

”Tarvitsemme tulevina vuosina miljoonia motteja enemmän energiapuuta. Nyt on keskityttävä siihen, miten se saadaan kotimaisista metsistä tuontihakkeen sijaan, ei ideoitava uusia veroja.”

