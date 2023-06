Venäjä on todennäköisesti lähettänyt Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadyrovin joukot Ukrainan sodan etulinjaan, raportoi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW eli Institute for the Study of War. Jevgeni Prigožinin yksityisarmeija Wagner on vetäytymässä pois Bah’mutista, ja tšetšeenijoukot korvaavat nyt sen jättämää aukkoa. Kadyrovin sotilaita kutsutaan myös nimellä ”kadyroviitit”.

Kadyrov väitti ISW:n mukaan keskiviikkona, että tšetšeenijoukot ovat saaneet tehtäväkseen ottaa vastuu Donetskin alueen etulinjasta. Kadyrovin mukaan tšetšeenijoukkojen on aloitettava ”aktiivinen taistelutoiminta” ja ”vapautettava joukko asuinalueita”.

ISW:n mukaan tämä on ensimmäinen kerta lähes vuoteen, kun Kadyrovin joukot osallistuvat intensiivisiin taisteluihin. Tšetšeenijoukot osallistuivat Mariupolin ja Severodonetskin taisteluihin vuosi sitten, mutta ovat sen jälkeen toimineet taka-alalla. Heillä on ollut aikaa kuvata esimerkiksi Tiktok-videoita, ja kadyroviitteja on kutsuttu Tiktok-sotilaiksi.

ISW arvioi, että Kadyrov on saattanut säästää joukkojaan sen sijaan, että hän lähettäisi niitä rintamalle. Hän epäröi sitouttaa joukkojaan sotaan, vaikka onkin Venäjän presidentti Vladimir Putinin uskollinen tukija.

ISW on aiemmin arvioinut, että Putin on yrittänyt painostaa Kadyrovia lisäämään tšetšeenijoukkojen roolia taisteluissa ainakin Putinin ja Kadyrovin julkisesta tapaamisesta 13. maaliskuuta lähtien. Kreml saattaa pitää kadyroviitteja hyödyntämättömänä hyökkäysvoimana, joka voisi mahdollistaa Venäjän etenemisen useilla eri rintamilla.

Kadyrov on väittänyt, että hänellä on vain 7 000 sotilasta Ukrainassa. Se ei riitä toteuttamaan useita samanaikaisia hyökkäysoperaatiota menestyksekkäästi, ISW huomauttaa.

Venäjän johto saattaa myös yrittää katkaista Kadyrovin suhteen Prigožiniin ja korostaa valtiollista määräysvaltaa tšetšeenijoukkoihin. Prigožinin sooloilu, komentoketjuongelmat ja Venäjän johdon haukkuminen ovat aiheuttaneet sodan aikana harmia Kremlille, joten se pyrkii nyt korostamaan Venäjän virallista kontrollia tšetšeenijoukkoihin.

