Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Unionin tila -puheessaan, että komissio aikoo ehdottaa 50 miljardin euron tukipakettia Ukrainan uudistuksiin ja investointeihin seuraavan neljän vuoden ajalle. Puheenjohtajan mukaan komissio ehdottaa myös ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkamista EU:ssa.

”Ukrainan tulevaisuus on unionissamme, Länsi-Balkanin tulevaisuus on unionissamme ja Moldovan tulevaisuus on unionissamme. Tiedän myös, miten tärkeää tulevaisuus EU:ssa on monille ihmisille Georgiassa”, von der Leyen alleviivasi.

Von der Leyenin mukaan EU:lla ei ole varaa jättää muita eurooppalaisia yksin, ja unionin ”valmiiksi saattaminen” on strateginen intressi. Taustalla on kuitenkin oltava visio menestyksekkäästä laajentumisesta, puheenjohtaja painotti.

Von der Leyen korosti, että Euroopan unionissa tuomioistuinten on oltava riippumattomia, oppositiota ja journalisteja kunnioitettava, päätöksenteon on perustuttava lakiin ja perusoikeuksien on oltava kaikkien jäsenmaiden toiminnan pohjalla. Komissio aikoo tehdä laillisuusperiaatteen valvomisesta jatkuvan käytännön, joista tehtävät raportit tuodaan myös ehdokasmaiden saataville.

Venäjä hyötyy kaaoksesta

Puheessa nousi esille myös Sahelin alue Afrikassa, jossa on viime vuosina nähty useita sotilasjunttien tekemiä vallankaappauksia. Von der Leyenin mukaan vallankaappaukset tekevät alueesta epävakaamman vuosiksi eteenpäin.

”Venäjä sekä vaikuttaa kaaokseen että hyötyy siitä. Alueesta on lisäksi tullut hedelmällinen kasvualusta terrorismille, mikä koskettaa suoraan Eurooppaa ja aiheuttaa huolta turvallisuutemme ja hyvinvointimme puolesta”, von der Leyen sanoi.

Puheenjohtajan mukaan EU:n on osoitettava Afrikkaa kohtaan samaa ”yhteistä tahtoa” kuin Ukrainaa kohtaan ja tehtävä yhteistyötä laillisten hallitusten ja alueellisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta.

”Tästä syystä aiomme yhdessä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin kanssa kehittää uutta strategista lähestymistapaa seuraavaa EU:n ja Afrikan unionin huippukokousta varten”, von der Leyen kertoi.

Kehittyvien maiden luottamus rapisee

Euroopan unioni tavoittelee myös geopoliittisen asemansa vahvistamista liberaalien demokratioiden edustajana. Von der Leyenin mukaan tietyt maat pyrkivät palaamaan blokkiajatteluun ja yrittävät eristää väliin jääviä maita ja vaikuttaa niihin. Samaan aikaan monet kehittyvät maat ovat kuitenkin yhä epäileväisempiä sen suhteen, miten ne hyötyvät olemassa olevista instituutioista ja globalisaatiosta.

”Kehittyvät taloudet ihmisineen ja luonnonvaroineen ovat olennaisia liittolaisia puhtaamman, turvallisemman ja vauraamman maailman rakentamisessa. Eurooppa on aina valmis yhteistyöhön niiden kanssa kansainvälisen järjestelmän uudistamiseksi ja parantamiseksi”, von der Leyen alleviivasi.

Tavoitetta edistääkseen EU aikoo toteuttaa Intian, Lähi-Idä ja Euroopan välisen talouskäytävän, johon sisältyvä rautatieyhteys nopeuttaa Intian ja Euroopan välistä kauppaa 40 prosentilla. Von der Leyenin mukaan sähkökaapeli ja puhtaalle vedylle tarkoitetut putkista edistävät energiakauppaa Aasian, Lähi-Idän ja EU:n välillä ja nopea datakaapeliyhteys luo lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Hankkeet ovat osa EU:n Global Gateway -strategiaa, jonka tavoitteena on syventää yhteyksiä kumppanimaiden kanssa.