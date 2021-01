Lasten ja nuorten harrastustoiminta on turvattava, edellyttää eduskunnan sivistysvaliokunta lausunnossaan tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Sivistysvaliokunta toteaa yksimielisessä lausunnossaan, että harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan rajoitukset heikentävät lasten hyvinvointia merkittävästi. Valiokunnan mielestä lapsen edun täytyy olla ensisijainen seikka rajoitustoimia harkittaessa.

”Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia. Valiokunta korostaa, että rajoitustoimenpiteitä harkittaessa ensisijaisena ratkaisuperusteena täytyy olla lapsen etu, myös silloin, kun kyse on vain lyhytkestoisesta tai osittaisesta toiminnan rajoittamisesta. Rajoitusten on valiokunnan mukaan oltava myös johdonmukaisia ja oikeasuhtaisia”, valiokunta toteaa tiedotteessa.

Tartuntalain toimeenpanossa on valiokunnan mukaan ”välttämätöntä painottaa sitä, että lapset voivat osallistua liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin nykyisiä poikkeusolojen käytäntöjä joustavammin”.

”Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin parissa voidaan järjestää terveysturvallisuus huomioon ottaen.”

Harrastustoimintaa on rajoitettu Suomessa laajalti alueellisin, tartuntatautilakiin perustuvin toimin. Kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Myös tapahtuma-ala esillä, hallituksen esitykselle kovaa kritiikkiä

Sivistysvaliokunta pitää lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tärkeänä myös sitä, että tämä tuo omassa mietinnössään esille hallituksen esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin alalle.

”Valiokunta haluaa tuoda esille koronapandemian haitat tapahtuma-alalle. Kulttuuriala työllistää suoraan ja välillisesti erittäin suuren joukon ihmisiä, joiden elanto on ollut ja on edelleen sulkujen takia niukkaa tai olematonta. Tapahtuma-alan yritysten liikevaihdot ovat viimeisen kymmenen kuukauden ajalta pudonneet 80—95 %. Lomautettuna on vuoden 2020 aikana ollut 10 000 työntekijää ja kokonaan työllistämättä on jäänyt jopa 136 000 tilapäistä työntekijää”, valiokunta kertoo tiedotteessaan.

Jos pandemia jatkuu pitkälle kevääseen, toiminnan rajoituksista kärsiville aloille on valiokunnan mielestä suunnattava valtion toimesta harkinnanvaraista lisärahoitusta, kuten vuonna 2020 tehtiin.

Sivistysvaliokunta esittää kokonaisarviossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se ”tarkastelisi vielä kriittisesti ehdotettuja rajoitustoimia sekä tilojen sulkemista koskevaa sääntelyä”.

”Ehdotetut säännökset johtavat valiokunnan arvion mukaan summittaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tällöin päätöksissä ei huomioida erilaisen paikallisen toiminnan ja kokonaisten toimialojen luontaisia mahdollisuuksia ja osaamista järjestää tiloja ja käytännön toimintaa turvallisella tavalla”, sivistysvaliokunta katsoo.

