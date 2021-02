Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo nosti lauantaina esiin sata ilmastotekoa, joita kunnissa voitaisiin tehdä, esitti uutta luonnonsuojelualuetta jokaiseen kuntaan ja korosti koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin panostamisen tärkeyttä. Ohisalo puhui lauantaina vihreiden etänä pidetyssä puoluevaltuuskunnassa. Vihreät hyväksyvät kuntavaaliohjelman kokouksessa sunnuntaina.

”Monet kunnat ovat jo asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Minusta tavoitteen tulisi olla, että aivan kaikki kunnat olisivat hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla. Ilmastonmuutosta pitää torjua nyt eikä huomenna. Ja siksi me koottiin sadan keinon lista asioista, joita kunnissa voidaan tehdä. Ei ainoastaan energian, vaan myös liikenteen, rakentamisen, ja monen muun kunnan palvelun näkökulmasta”, Ohisalo sanoi.

Sadan keinon lista löytyy kokonaan täältä. Siinä keskitytään energiaan, liikkumiseen, hankintoihin ja palveluihin, kaavoitukseen, rakentamiseen ja asumiseen sekä hallintoon liittyviin asioihin.

”Mikään ei estäisi sitä, että kaikissa kunnan kiinteistöissä olisi katolla aurinkopaneeli tuottamassa energiaa. Tai että asuinkerrostalojen katoilla olisi viherkattoja. Esimerkiksi Porvoo on jo päättänyt asentaa aurinkopaneelit kaikkiin kaupungin omistamiin uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin. Myös biokaasu on alihyödynnetty liikenteen energialähde ottaen huomioon, että se on uusiutuva energiamuoto, jota voi tuottaa lähellä. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että maatalousyrittäjät ja tuotantolaitokset saisivat siitä kannattavaa liiketoimintaa. Tästäkin löytyy hyvä esimerkki, sillä Jyväskylä hyödyntää biokaasubusseissaan keskisuomalaista biokaasua”, Ohisalo luetteli esimerkkejä.

Ohisalo nosti esiin myös koulutukseen panostamisen tärkeyden. Hän ehdottaa ”reppurahaa”, joka jaettaisiin kouluille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän mukaan.

Lisäksi hän korosti mielenterveyspalveluiden saatavuuden tärkeyttä.

"Näissä kuntavaaleissa voidaan varmistaa, että mielenterveyspalveluita on riittävästi saatavilla joka puolella maata. Se tarkoittaa mielenterveyden terapiatakuuta ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden parempaa saatavuutta. ”

Hän aloitti puheensa kuitenkin piikillä perussuomalaisille.

”Jotkut haluavat tehdä näistä vaaleista kysymyksen hallituksen suosiosta tai EU:n elpymisvälineestä. En usko, että nämä ovat niitä asioita joita kuntalaiset ensimmäisenä miettivät. Kyllä ihmisten mielessä ovat usein ne arjen tärkeimmät asiat. Hoitoonpääsy ja ikäihmisten palvelut. Bussireitit, pyörätiet ja lähimetsät.

Homekoulujen korjaaminen ja koululuokkien ryhmäkoot.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sanonut pitävänsä kuntavaaleja luottamusäänestyksenä istuvalle Sanna Marinin (sd) hallitukselle. Oppositiopuolueen mukaan kuntavaaleissa on syytä käsitellä valtakunnallisia kysymyksiä, koska kuntien ja valtion asioita ei käytännössä voi erottaa toisistaan.

