Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro uhkaa Puolan kumoavan veto-oikeudellaan kaikki yksimielisyyttä vaativat päätökset EU:ssa, jos maa ei saa osuuttaan elvytyspaketista. Lisäksi hän varoittaa Puolan jättävän EU-jäsenmaksunsa maksamatta.

”Komissio toimii laittomasti pidättäessään Puolan elvytysvarat. Meidän pitäisi vastata tähän kiristykseen siten, että käytämme veto-oikeuttamme kaikissa mahdollisissa yksimielisyyttä vaativissa asioissa”, Ziobro sanoo Financial Timesin haastattelussa.

”Jos tilanne eskaloituu, aion vaatia, että Puola jättää jäsenmaksunsa ja muut EU-kontribuutionsa maksamatta. Se olisi täysin oikeutettua, koska komissio evää meiltä varat paketista, jota olemme maksamassa”, hän jatkaa.

Puolan elvytysohjelmat ovat jumittuneet Euroopan komissioon. Puola hakee 23,9 miljardin euron verran avustuksia ja lainaa 12,1 miljardia euroa. Koko summa on peräti 36 miljardia euroa.

Puola ja Unkari ovat olleet jo pitkään EU-komission hampaissa, koska maissa on ongelmia muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuuden, ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden toteutumisessa.

Puola on lisäksi vaikeuksissa siksi, että maan perustuslakituomioistuin katsoo tiettyjen EU:n perussopimusten artiklojen olevan maan perustuslain vastaisia. Puolan päätös on EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen vastainen. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet siihen, että eurooppaoikeus syrjäyttää kansallisen normin, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään. Tämä on EU-oikeuden keskeinen perusperiaate, jota ilman EU ei pysty toimimaan.

Oikeusvaltiomekanismin käytöstä kiistaa

Komissio oli Euroopan parlamentin kuultavana torstai-iltana Brysselissä, koska se ei vielä ole käynnistänyt oikeusvaltiomekanismia Puolaa vastaan. Oikeusvaltiomekanismin avulla EU:n budjetin rahat voidaan jäädyttää oikeusvaltioperiaatetta rikkovilta jäsenvaltioilta. Mekanismi on ollut voimassa vuoden alusta lähtien, mutta komissio ei ole käyttänyt sitä oikeusvaltiorikkomuksia tekeviä maita vastaan.

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa arvostelee komissiota ja sen puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia oikeusvaltiomekanismin käyttämättä jättämisestä kovin sanoin.

”Komissiolla ei ole ollut mitään laillisia perusteita viivyttää oikeusvaltiomekanismia. Mekanismin käyttöönottoa on jatkuvasti lykätty vetoamalla milloin jäsenmaiden ohjeistukseen, milloin EU:n tuomioistuimen päätöksen odottamiseen. Nyt tuomioistuin on lausunut, että tähän ei ole ollut mitään perusteita”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Sarvamaan mukaan Brysselin ”EU-piireissä” on kiertänyt jo viikkojen ajan tieto siitä, miten Saksan juuri väistynyt liittokansleri Angela Merkel kehotti ratkaisevalla hetkellä toista saksalaista, Ursula von der Leyenia viivyttämään Puolan pistämistä tilille oikeusvaltiorikkomuksista.

”Kun unionin tuomioistuin antaa helmikuussa lopullisen tuomionsa Unkarin ja Puolan valitukseen, on korkea aika kaivaa notifikaatiokirjeet pöytälaatikoista ja pistää ne postilla eteenpäin. Ja minä lupaan, että kirjeiden muste on hyvin kuivaa tuona päivänä. Tätä junaa ei voi enää pysäyttää”, Sarvamaa sanoo.

