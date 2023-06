Suomalaisissa asuntolainoissa viitekorkona varsin yleinen 12 kuukauden euribor ylitti noin viikko sitten neljän prosentin rajan. Edellisen kerran euribor on ollut yli neljässä prosentissa ennen finanssikriisiä.

Handelsbankenin ekonomisti Janne Ronkasen mukaan nousu oli odotettavissa edellisviikon Euroopan keskuspankin kokouksen jäljiltä. Keskuspankki nosti odotetusti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä.

”EKP:n viestintä oli sen suuntaista, että koronnostot voisivat vielä jatkua syyskuussa. En siihen vielä toistaiseksi usko, mutta hinnoittelu korkomarkkinoilla muuttui siihen suuntaan, että sitä alettiin pitämään mahdollisena.”

”Keskuspankki nosti torstain pohjainflaation ennusteita. Se on oikeastaan se syy, minkä takia odotukset syyskuun nostolle nousivat.”

Huipputason saavutettu

Ronkasen mukaan kaikki puhuu tällä hetkellä sen puolesta, että euriboreissa ollaan lähellä huipputasoja. Mahdollinen nousu tapahtunee lähiviikkoina. Pientä heiluntaa voidaan nähdä riippuen talousdatan muutoksista.

”Mikäli talousdataa muuttuisi siihen suuntaan, että se alkaisi tukemaan koronnostoja myös syksyllä, niin silloin tietysti nähtäisiin pientä nousua. Mikäli esimerkiksi inflaatiodata hidastuu odotuksia enemmän, niin odotukset uusista koronnostoista syksyllä vaimenevat.”

Ronkanen muistuttaa, että heinäkuun koronnosto on jo ilmiselvä ja se on myös euriboriin jo hinnoiteltu. Syyskuun kokous on ratkaiseva euriborin kehityksen suhteen.

Pankkien stressitesti edelleen toimiva

Ronkanen ei pidä pankkien asiakkaille asettamaa kuuden prosentin stressitestiä alimitoitettuna, ainakaan tällä hetkellä.

”Aikaisemmin nollakorkoympäristöissä pohdimme, että onko se ylimitoitettu. Olemme nyt nähneet, että se on ihan paikallaan.”