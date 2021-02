Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen arvioi Suomen tilannetta kovin sanoin. Hän katsoo, että suurin osa keskustelijoista ei syystä tai toisesta joko näytä ymmärtävän tai haluavan ymmärtää, miten vakavassa jamassa Suomen asiat ovat.

”Maassa jyllää vaarallinen ja uusien virusmuunnosten myötä yhä arvaamattomampi kulkutauti. Sen hallinnassa pitämisen ja nujertamisen pitäisi olla tässä ja nyt kaikkein tärkeintä. Kansa tai ainakin sen enemmistö kyllä tekee osansa. Suomalaiset ovat vastuullista porukkaa. Tekevätkö päättäjät, laajasti ymmärrettynä”, Honkonen kysyy tiedotteessaan.

Honkosen mukaan vähintä, mitä rajoitusten kanssa arjessaan kärvistelevillä tai toimeentulostaan huolissaan olevilla ihmisillä on oikeus odottaa on, että toimitaan johdon- ja viestitään yhdenmukaisesti.

”Onko nyt näin?”

Koronan ohella hän nostaa esiin Suomen taloustilanteen. Honkonen muistuttaa Suomen olevan ”järkälemäisissä” ja koko ajan vakavammiksi käyvissä talous-, työttömyys- ja velkaongelmissa.

“Samalla niiden varjoissa jo kytee kauaskantoisin vaara: kahtiajakautuminen. Köyhyyden, eriarvoisuuden, osattomuuden ja alueellisenkin kahtiajakautumisen vaara. Sen päästäminen täyteen roihuun olisi tälle maalle lopun alkua”, hän varoittaa.

Honkosen lääkkeet tilanteeseen ovat tutut: työllisyys ylös, velka hallintaan ja alas, kaikki mukana pitäen.

”Yksi on varmaa: otettu velka tulee maksuun ja mitään rahaa ei ole pitkään aikaan jaettavaksi. Joka muuta väittää, ei joko ymmärrä talouden päälle tai sulkee silmänsä tosiasioilta. Suomella on edessään on matokuuri, jonka kovuus riippuu vain ja ainoastaan yhdestä asiasta: työpaikoista. Mitä enemmän työpaikkoja, sitä vähemmän epäoikeudenmukaisia leikkauksia ja veronkorotuksia. Se ei tämän monimutkaisempaa ole, tai ei ainakaan pitäisi olla.”

Sanna Marinin hallituksen puoliväliriihestä odotetaan lisää työllisyystoimia huhtikuussa. Näkemyserot työmarkkinoilla ja politiikassa ovat suuria muun muassa paikalliseen sopimiseen ja työttömyysturvaan liittyen.

