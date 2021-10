Hallituspuolueiden puheenjohtajat neuvottelevat tänään kulttuurialan määrärahojen leikkauksista ja muista Veikkaus-rahoitteisista kohteista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti eilen torstaina, että sdp haluaa perua kulttuurileikkaukset. Jo aiemmin hän kertoi, että viisikko tarkastelee Veikkaus-tuloutuksen aiheuttamaa ongelmaa vielä syksyn budjettiprosessissa.

LUE ANALYYSI: Sanna Marin ”peruu kulttuurileikkaukset” – Keskustapomo kertoo todellisen hintalapun: Paljon suurempi kuin 18 milj. €

Hupenevat Veikkaus-varat tarkoittavat leikkauksia, joista hallitus sopi aiemmin kehys- ja budjettiriihessä. Tiistaina tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi tarkemmin leikkausten kohdentumisesta. Erityisesti kulttuuriala tyrmistyi 18,4 miljoonan euron leikkauksista.

Tilannetta pahensi se, että Marin kestitsi sunnuntaina Kesärannassa musiikkivaikuttajia tarkoituksena keskustella alan tulevaisuuden näkymistä.

Hallituksen riita on ryöpsähtänyt julkisuuteen, kun Kurvinen kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että Marin yritti saada hänet perumaan tiistain leikkausinfon. Marin puolestaan moitti Kurvista torstaina.

”Ministeri Kurvisella on ollut tiedossa, että tämä prosessi on ollut viisikossa käynnissä siinä vaiheessa, kun hän on kutsunut alan toimijat viime perjantaina koolle. Hänellä on ollut sinä vaiheessa tieto siitä, että viisikko tulee vielä arvioimaan tätä rahoitustasoa ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta”, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa Helsingin Sanomien mukaan.

”Olisin tietenkin toivonut, että tätä ei oltaisi julkisuudessa käyty vaan että olisimme yhdessä neuvotelleet ja yhdessä kertoneet sitten tuosta ratkaisusta. Se olisi ollut oma toiveeni”, Marin sanoi eduskunnan kyselytunnilla.

Ratkaisu tulossa ”kehyksen puitteissa”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) puolusti keskustaministeri Kurvista julkisuudessa ja sanoi toimittajille eduskunnassa yrittävänsä ymmärtää, mitä pääministeri haluaa. Suomenmaan mukaan hän puhui ”sotkujen siivoamisesta”.

”Samalla huomautan, että nythän me emme puhu vain kulttuurista vaan kaikista Veikkauksen edunsaajista, joita on myös tiedekentällä, urheiluseuroissa, lapsi- ja perhejärjestöissä, vanhustyön äärellä ja niin edelleen, eli kysymyksessä on aika iso ryhmä. Muistutan myös siitä, että budjetti on eduskunnalle annettu, kehykset hallitus on rahapäätöksilleen sopinut, ja niiden puitteissa meidän on tärkeää toimia”, Saarikko sanoi eduskunnan kyselytunnilla.

Marin myönsi, että asia ei koske vain kulttuuria, vaan myös muita edunsaajia ja lukuisaa joukkoa muitakin toimijoita.

”Tämä neuvottelu on edessä, mutta kyllä kehyksen puitteissa toimimme, ja sieltä sisältä tuon ratkaisun tulemme hakemaan”, Marin sanoi kyselytunnilla.

"Tämä prosessi on eduskunnassa kesken. Hallituksella on mahdollisuus esimerkiksi täydentävässä talousarviossa tehdä muutoksia ja antaa eduskunnalle uusia esityksiä.”