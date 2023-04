Asevalmistaja Sako toimittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) koulutuskäyttöön itselataavia kertatuliaseita. Aseet toimitetaan vuoden 2024 aikana.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 1,6 miljoonaa euroa. Se sisältää aseiden lisäksi esimerkiksi aseiden varusteita ja varaosia, Sako tiedottaa.

Kiväärien kaliiperi on 5.56x45 / 223Rem. Aseissa voidaan käyttää molempien kaliiperien patruunoita.

Kivääreitä käytetään pääasiassa MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevissa koulutuksissa, jotka perustuvat Puolustusvoimien ampumaohjelmistoon.

AR-rakenne. Mallikuva MPK:lle toimitettavasta kivääristä. Kuva: Sako

"Suomen Puolustusvoimilla ja MPK:lla on samaan perusrakenteeseen perustuvat tuotteet, joista on molemmille osapuolille varmasti synergiaetua. Lisäksi on hienoa, että maanpuolustuskoulutusta voidaan järjestää kotimaisella tuotteella, joka on myös huoltovarmuuden kannalta positiivinen asia", kommentoi Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Hankinta kilpailutettiin. MPK:n toiminnanjohtajan Antti Lehtisalon mukaan Sakolta hankittava kivääri vastaa yhdistyksen tarpeita erinomaisesti. Tämä on todettu käyttö- ja soveltuvuustesteissä.

Toimitettavat kiväärit perustuvat AR-rakenteeseen samoin kuin rynnäkkökiväärit ja henkilökohtaiset suoja-aseet, joita Sako toimittaa jättikaupassa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille. Tämä kokonaisen käsiaseperheen käsittävä puitesopimus kestää optiokausineen vuoteen 2053 asti. Suomen ensimmäinen hankinta oli arvoltaan 700 000 euroa, kun taas Ruotsi osti aseita jo noin 78 miljoonan euron arvosta.

Suomen Asehistoriallisen Seuran varapuheenjohtaja, evp-upseeri Kalle Seppäläkehui Kauppalehdelle AR-mallin aseiden käytettävyyttä verrattuna AK-kivääreihin.

"Ergonomia on merkittävästi parempi. Varmistimen käyttö onnistuu helpommin ja lippaan vaihto sekunteja nopeammin."

