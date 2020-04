Koronaviruksen tehohoitokuolleisuus on ollut Suomessa 14,5 prosenttia ja yli 70-vuotiailla 40–50 prosenttia.

Tilannekatsaus. Koronaviruksen tehohoitokuolleisuus on ollut Suomessa 14,5 prosenttia ja yli 70-vuotiailla 40–50 prosenttia.

Koronepidemia on Suomessa voimakkaasti hidastunut ja epidemian leviäminen on hitaampaa kuin naapurimaissa. Näin voimakas hidastuminen pidentää epidemian kestoa merkittävästi ja saattaa pitkään jatkuessaan aiheuttaa riskin myöhemmästä isosta epidemiasta.

Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Covid-19-tilannekatsauksesta. Katsaus on laadittu hallituksen ja eduskuntapuolueiden käyttöön viime keskiviikkona 22. huhtikuuta.

”Voimakas hidastuminen pidentää epidemian kestoa erittäin merkittävästi”, katsauksessa todetaan.

”Nykyinen epidemian hidastuminen sisältää pitkään jatkuessaan suuren riskin myöhemmästä isosta epidemiasta.”

Tästä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen varoitti jo aiemmin Dagens Nyheterin haastattelussa. Hän totesi, että jos rajoitukset jatkuvat hyvin pitkään, tulee ”toinen aalto”, joka voi olla yhtä paha kuin jos mitään rajoitustoimia ei olisi otettu käyttöön.

”Jos tätä tehdään liian kauan, on suuri riski, että tasoitamme huippua liikaa. Silloin epidemia palaa voimalla, kun poistamme rajoitukset”, Salminen sanoi DN:lle pari viikkoa sitten.

Tapauskuolleisuus ”erittäin matala” alle 50-vuotiailla

Tuoreen katsauksen mukaan terveydenhuollon tilanne on hallinnassa. Rajoitetoimien ansiosta terveydenhuolto ei ole ylikuormittunut ja tehohoitopaikkoja on koko ajan ollut riittävästi. Kuormitus on seurannut THL:n tekemien mallinnusten ennusteita ja jopa alittanut ne.

”Ihmisten väliset kontaktit ovat vähentyneet erittäin voimakkaasti.”

Tapauskuolleisuus on katsauksen mukaan ”erittäin matala” alle 50-vuotiailla. Verrattuna naapurimaihin myös ikäihmisten kuolleisuus koronainfektioon on selvästi matalammalla tasolla.

Nykytilanteessa on mahdollista keskustella rajoitusten osittaisesta höllentämisestä. Rajoitusten poistaminen pitää kuitenkin tehdä asteittain ja seurata tarkkaan höllennysten vaikutuksia.

Jos epidemia kiihtyy liikaa, katsauksen mukaan on oltava valmius reagoida nopeasti. Laajentuva testaus ja jäljitys on katsauksen mukaan uusi keino rajoittaa epidemiaa, mutta ei todennäköisesti yksinään riittävä keino.

Koronaviruksen tehohoitokuolleisuus on ollut Suomessa 14,5 prosenttia ja yli 70-vuotiailla 40–50 prosenttia katsauksessa tarkastellulla tehohoitojaksolla. Päivittäin tehohoitoon tulevien epäiltyjen Covid-potilaiden määrä oli viime viikon katsauksen mukaan huipussaan 8. huhtikuuta, eli liki kolme viikkoa sitten. Viime päivinä potilasmäärät ovat olleet katsauksen mukaan laskussa.

"Rajoitusten kiristämistä olisi vaikea perustella”, katsauksessa todetaan.

