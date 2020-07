Ruotsissa koronaepidemia on laantumassa ja viime viikolla (viikko 30) taudin ilmaantuvuus oli 13 uutta tapausta jokaista 100 000 asukasta kohden. Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin mukaan laskua edellisviikkoon kertyi peräti 35 prosenttia.

Suomessa koronan ilmaantuvuus on THL:n mukaan tällä hetkellä 0,9 tapausta viikossa jokaista 100 000 asukasta kohden.

Tukholman alueella ilmaantuvuus oli 15 uutta tautitapausta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Kaikkiaan uusia tautitapauksia todennettiin 1 376, mikä on lähes 900 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Testejä tehtiin yhteensä 59 143, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Ruotsin korkeita kuolleisuuslukua on selitetty taudin leviämisellä maan vanhainkoteihin. Tautiin menehtyneistä 47 prosenttia on asunut vanhainkodissa. Viikolla 30 vanhainkodeissa todettiin 26 uutta tapausta. Kaikista todennetuista tapauksista 9 prosenttia eli yhteensä 7 065 on löydetty vanhainkodeista.

Tällä viikolla Tanska salli jälleen matkailun Ruotsista. Maa oli ilmoittanut, että se avaa rajansa ruotsalaisille, kun koronan ilmaantuvuus laskee alle 20 uuteen tapaukseen viikossa 100 000 asukasta kohden.

Suomen ilmoittama raja on selvästi tiukempi. Suomi edellyttää, että uusia tapauksia saa tulla kahdessa viikossa 8 jokaista 100 000 asukasta kohden. Tällä hetkellä ehto täyttyy kahdessa Ruotsin maakunnassa: Värmlannissa ja Blekingessä.

LUE MYÖS: