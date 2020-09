Uusien rajoitusten mukaan ravintolat saavat avata ovensa kello 4 ja ne on suljettava viimeistään kello 1 yöllä. Anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava kello 24. Jokaisella asiakkaalla on oltava oma istumapaikka. Ravintoloiden asiakaspaikkamäärää ei rajoiteta.

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintolat on suljettava viimeistään kello 23 ja anniskelu päättyy kello 22. Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintoloiden asiakasmäärää rajoitetaan enintään puoleen suurimmasta asiakasmäärästä.

Ravintoloiden on alettava noudattaa rajoituksia 8. lokakuuta ja ne ovat voimassa lokakuun loppuun saakka.