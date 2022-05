Kenraalimajuri evp Pekka Toveri on toiminut muun muassa puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä.

Sotilasasiantuntija. Kenraalimajuri evp Pekka Toveri on toiminut muun muassa puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä.

Sotilasasiantuntija. Kenraalimajuri evp Pekka Toveri on toiminut muun muassa puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä.

Aloite sodankäynnissä Ukrainassa on siirtymässä Ukrainan armeijalle, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri. Hän sanoo Uuden Suomen laajassa haastattelussa, että Venäjä on joutunut useilla rintamilla ”tunnustamaan tosiasiat” ja supistamaan hyökkäyksensä tavoitteita.

Tällä hetkellä näyttää Toverin mukaan siltä, että Ukrainan voimat ovat kasvamassa, sillä puolustustaistoa käyvällä maalla on vielä käyttämättömiä reservejä ja lisäksi materiaali- ja aseapu lännestä on tulossa entistä laajemmin käyttöön.

Vaikka kehitys on nyt Ukrainalle suotuinen, Toveri muistuttaa, että Venäjällä on ”mittava määrä sotakalustoa varastossa edelleen” ja myös henkilöstöresurssit ovat yhä laajat. Sotakaluston suhteen venäläiset ovat kuitenkin heikentymässä, sillä Toverin mukaan Venäjä on jo isoilta osin käyttänyt modernin kalustonsa, kuten pitkän kantaman täsmäohjukset. Nyt se joutuu turvautumaan perinteiseen aseistukseen.

”70-luvun sodankäyntiin he pystyvät varustamaan kalustoa. Vanhaa tankkia ja vanhaa tykkiä saadaan varmasti käyttökuntoon”, Toveri sanoo.

Samaan aikaan Ukraina vahvistuu länsimaisella modernilla aseistuksella. Toveri kuitenkin varoittaa, että Venäjän perinteisenkin aseistuksen määrä voi tarkoittaa sitä, että Ukrainan on vaikea saada venäläisjoukoista yliotetta, jonka se tarvitsisi.

LUE LISÄÄ: