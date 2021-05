Keskustelu EU:n elvytyspaketista jatkuu keskiviikkona eduskunnassa. Keskustelu aloitettiin jo eilen, mutta keskeytettiin puhemiehen päätöksellä kello 4.24 aamuyöstä.

Koska puheenvuoroja jäi yöllä pitämättä, keskustelua jatketaan keskiviikkona. Samalla äänestys elvytyspaketista lykkääntyy.

Keskustelun viimeisinä tunteina puheenvuoroja käyttivät etenkin perussuomalaisten edustajat ja muut puolueet ovat syyttäneet perussuomalaisia elvytyspakettikeskustelun tahallisesta pitkittämisestä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi Helsingin Sanomille, että perussuomalaiset halusivat saada eilen poissa olleet pääministeri Sanna Marinin (sd) ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) osallistumaan keskusteluun.

”Oli irvokasta, että nämä itsemääräämisoikeuden luovutuksen pääarkkitehdit eivät olleet itse edes paikalla keskustelemassa ja puolustamassa vallan siirtoa EU:lle. Tämä sai aikaan sen, että vaadimme heidän osallistuvan keskusteluun. Nähdäkseni tämä toteutuu nyt keskustelun pitkittymisen kautta”, Tavio sanoo HS:lle.

Marin ja Tuppurainen olivat eilen omaehtoisessa karanteenissa sen takia, että he osallistuivat Eurooppa-neuvoston kokoukseen Portossa Portugalissa. Marin osallistui viikonloppuna myös EU:n ja Intian johtajien kokoukseen.

Keskiviikkona täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa Mika Niikko (ps) toteaa, että Marinin ei olisi täytynyt jäädä karanteeniin mikäli olisi jättänyt kokouksiin osallistumisen väliin.

”Olisihan niitä matkoja voinut järjestellä siten, että olisi voitu päästä eilenkin tänne keskusteluun mukaan. Mutta hyvä, että olette tänään täällä paikalla”, Niikko sanoo.

Paikalla ollut pääministeri Marin vastasi Niikolle, minkä takia ei jättänyt viikonlopun kokouksia väliin.

”Kuten edustaja Niikko varmasti ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana hyvin tietää, pääministerillä ei voi olla sijaista eli jos olisin ollut estynyt enkä olisi osallistunut näihin kokouksiin, Suomella ei olisi ollut näissä kokouksissa edustajaa”, Marin vastaa.

”Näin ei muiden kokousten osalta ole vaan niihin voidaan lähettää esimerkiksi valtiosihteeri tai Suomen pysyvän edustajiston edustaja, mutta [näissä kokouksissa] pääministerin osalta sijaista ei valitettavasti ole mahdollista järjestää ja sen vuoksi olen viime viikolla ollut näissä kokouksissa ja niiden jälkeen noudattanut asianmukaisesti niitä karanteeniohjeita, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut.”

Marin kertoo saaneensa keskiviikkoaamuna toisesta koronavirustestistä negatiivisen tuloksen, jonka vuoksi hän saapui eduskunnan täysistuntoon keskiviikkona.

Itse EU:n elvytyspaketista saatua neuvottelutulosta Marin pitää onnistuneena. Hän korostaa, että EU:ssa on yhteensä 27 jäsenmaata ja unionin neuvottelutulokset ovat aina kompromisseja.

Marin myös muistuttaa, että elvytyspaketin tarkoituksena ei ole elvyttää yksittäisiä jäsenvaltioita vaan koko Euroopan sisämarkkinoita.

”Muussa maailmassa elvytetään erittäin voimakkaasti. Jos Eurooppa jäisi tämänkaltaisesta elvytyksestä sivuun, se olisi kyllä erittäin valitettavaa ja erittäin huono asia koko Euroopan taloudelle, niin Suomen taloudelle kuin tälle koko Euroopan yhteiselle sisämarkkinalle.”

Elvytyspakettia vastustavissa puheenvuoroissa on nostettu esiin huoli siitä, että EU on muuttumassa entistä enemmän liittovaltioksi. Puheenvuorossaan pääministeri Marin muistuttaa, että Suomi on itse vapaaehtoisesti liittynyt Euroopan unioniin. Hän myös korostaa, että Suomen itsenäisyys ei ole millään tavalla uhattuna.

”Suomi on osa EU:ta ja me olemme itse halunneet EU:hun. Me emme ole kenenkään muun vallan alla, me olemme osa EU:ta.”