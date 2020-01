Tammikuu on ollut hyvin leuto eteläisessä Suomessa. Arkistokuva.

Tammikuu on ollut hyvin leuto eteläisessä Suomessa. Arkistokuva.

”Uskomaton tammikuu saa jatkoa”, kirjoittaa Forecan meteorologi Markus Mäntykangas yhtiön blogissa. Tammikuu on ollut eteläisessä Suomessa hyvin leuto. Pohjois-Suomessa on taas ollut poikkeuksellisen paljon lunta. Keskiviikkona on Forecan mukaan ”kaikkien aikojen ennätys vaarassa”.

”Keskiviikosta näyttäisi uusimpien ennusteiden mukaan tulevan kuluneen talven lämpimin päivä, jolloin Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla voidaan rikkoa 10 asteen raja. Kaikkien aikojen tammikuun lämpöennätys on 10,9 astetta”, Mäntykangas kertoo.

Tuo kaikkien aikojen tammikuun ennätys mitattiin Ahvenanmaalla vuonna 1973.

”Jos lämpötila kohoaa mantereen puolella yli 10 asteeseen, on tämäkin ennätyksellistä. Tiettävästi yli yhdeksän asteen lämpötiloja on mitattu Manner-Suomessa vain muutamalla havaintoasemalla mittaushistoriamme aikana tammikuussa”, Mäntykangas kirjoittaa.

Tiistaina ja keskiviikkona tuuli voi yltyä myrskylukemiin läntisillä ja eteläisillä merialueilla.

Jo viime viikolla Atlantilta tullut lämpöaalto sai Mäntykankaan pohtimaan 10 asteen rikkoutumisen mahdollisuutta. Kuluvan talven lämpöhuippu kuitenkin viime viikolla syntyi, kun Ahvenanmeren Märketissä mitattiin 8,8 astetta.

Ilmatieteen laitos lupaa keskiviikolle 7-8 asteen lämpötiloja eteläiseen Suomeen.

LUE MYÖS: